Proiect de școală nouă în Coroieni pentru romi

Comuna înțelege că are o creștere masivă de populație în Ponorâta, drept pentru care are pregătit proiect de școală nouă acolo, cu 16 săli de clasă.

În acest moment este în curs un program de masă caldă la școală, ceea ce, ne spune primarul Gavril Ropan, a adus o frecvență crescută la școala din cartierul romilor. Mai mult, jumătate dintre ei „s-au pocăit”, au aderat la culte neocreștine, ceea ce a adus un plus de civilizare. Se adaugă plecarea masivă în străinătate, la muncă sau nu, și cei reveniți construiesc case, după putere.