Sighetu Marmației are probleme cu poluarea!

La finele anului trecut a apărut o nouă directivă privind calitatea aerului înconjurător în Europa, care ține cont de obiectivele Organizației Mondiale a Sănătății.

Aceasta aduce, însă, multe modificări față de directivele anterioare în sensul că au scăzut mult limitele admise la anumiți parametri. În consecință, unele UAT-uri din județ înregistrează depășiri majore la acești parametri.

Pe lângă modificarea valorilor fixate pentru concentrațiile medii anuale, zilnice, în sensul că valorile de referință sunt mult mai mici, s-a mai redus și numărul de depășiri la poluanți, număr admis pentru fiecare stație de măsurare.

„Noi monitorizăm calitatea aerului și în urma monitorizărilor vedem rezultatele. Utilizăm chiar autolaboratorul pe lângă stațiile amplasate. Am identificat astfel că Sighetul are o problemă la calitatea aerului, atât la PM 10, cât și la PM 2,5. Au fost 34 de depășiri ale concentrației admise. Până la 35 nu erau multe după vechile normative, dar acum, cu noua limită impusă de 18 depășiri, reprezintă o problemă! Noi, după ce constatăm depășirile, notificăm Garda de Mediu, DSP-ul, primăria, Prefectura etc. Deci toate instituțiile abilitate trebuie să fie notificate că în UAT-ul respectiv este o problemă, astfel că se declanșează planurile de acțiune pe termen scurt, în funcție de câți poluanți sunt cu probleme” – a spus ing. Emilia Talpoș, director executiv al APM Maramureș.