10 ani de „Orașul din inima mea”

Acum un deceniu, profesoarele Ioana Delia Popovici şi Delia Ana Petcaş puneau la punct proiectul naţional „Oraşul din inima mea”.

În 4 iunie este celebrat un deceniu de creație, comunitate și iubire pentru orașul Baia Mare. Conferinţa menită să marcheze momentul aniversar se va bucura de invitaţi speciali şi se va desfăşura de la ora 16, în Centrul Vechi Baia Mare. „Acum 10 ani, Orașul din inima mea a prins viață din dorința de a spune povești despre locul pe care îl numim acasă. De atunci, an de an, am adunat emoții, visuri, culori și cuvinte care au dat glas orașului prin ochii fiecărui participant. A fost o călătorie care ne-a adus mai aproape unii de alții și ne-a reamintit ce înseamnă cu adevărat ‹‹acasă››”, a spus prof. Ioana Delia Popovici.