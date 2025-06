În Băiuț, primul simpozion de silvoterapie din România!

Cercetători, cadre didactice și studenți, de la universități de prestigiu din țară, și-au dat întâlnire la Băiuț. În pădurea codrilor seculari, mai exact. Tema de discuție: silvoterapia.

„Ce poate fi mai frumos decât o plimbare prin codrii seculari?! Am avut ocazia să particip la primul simpozion de silvoterapie din România, desfășurat sub mottoul Pădurea vindecă – un eveniment unic ce marchează începutul unui nou drum în care natura devine aliatul nostru în sănătate. Cercetători, cadre didactice și studenți de la patru universități de prestigiu din țară, alături de medici, silvicultori, biologi, psihologi, ingineri din diverse domenii și informaticieni, s-au reunit în jurul unui domeniu interdisciplinar ce unește medicina cu silvicultura, dar și cu alte științe. Mulțumesc invitației prietenului meu, domnul Walter Ubelhart, și îl asigur de tot sprijinul pe care noi cei din administrații (și inclusiv politică) îl putem acorda pentru asemenea proiecte. Orice lucru, inițiativă, proiect, care are legătură cu natura, este și va fi o prioritate pentru mine”, a spus viceprimarul Băii Mari, Pap Zsolt István.