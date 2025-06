Vizita la psiholog, recomandată și medicilor

• Ca să combată epuizarea fizică și psihică

Epuizarea cadrelor medicale este un subiect care tot mai des apare în atenția opiniei publice. Medicii surmenați au la dispoziție, la fel ca și alte categorii profesionale, diverse metode prin care pot să facă mai bine față stresului și oboselii. Sportul sau mersul la psiholog sunt două astfel de soluții.

Unii medici din Maramureș nu se feresc să recunoască faptul că au apelat la psihoterapie și spun că asta i-a ajutat foarte mult. Un astfel de exemplu îl avem la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare, unde o parte din halatele albe au învățat în acest fel diverse tehnici de relaxare.

„Se pot lua măsuri individuale, precum psihoterapia, cu tehnici de control a stresului și anxietății. Eu o recomand. Eu am făcut trei ani și jumătate de psihoterapie pentru că cred că fost cea mai înțeleaptă chestie pe care am putut-o face pentru mine, în așa fel încât să-mi gestionez stresul și presiunea. Am învățat tehnici de relaxare, meditație, mindfulness, training autogen, care te ajută să-ți gestionezi mai bine momentele de presiune extremă. Dar astea au fost făcute individual, pe cont propriu”, a declarat dr. Lucian Bogdan, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Baia Mare.

Nici sportul sau un program de somn nu trebuie neglijate, pentru a preveni epuizarea profesională.

„Sportul este o modalitate bună. La fel, încercarea obținerii unui orar de somn. Un medic, atunci când este gardă, stă la muncă 30 de ore. Lumea uneori se mai revoltă că medicii dorm în gardă, dar este prevăzut în lege că ai dreptul să ai un spațiu de odihnă și e normal lucrul acesta. În cazul asistenților medicali, în mod normal, ar trebui să lucreze maximum 3 nopți consecutive, dar uneori ajung să lucreze și 4. Dar după ce ai lucrat 3 nopți, cum mai poți să-ți reglezi programul de somn? Toate acestea duc la complicații acute, serioase ale burnoutului”, mai explică dr. Lucian Bogdan.