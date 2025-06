La Școala Gimnazială „Dr. Victor Babeș” • Micii cercetători de mâine: Elevii din clasele a III-a și a IV-a, fascinați de științe

Școala Gimnazială „Dr. Victor Babeș” Baia Mare a găzduit, în data de 31 mai 2025, cea de-a patra ediție a Concursului Regional „STart spre ȘTiințe”, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și de Asociația profesorilor de chimie din Maramureș.

Ediția din acest an s-a bucurat de o participare numeroasă din partea elevilor, acest fapt demonstrând că pasiunea pentru științe începe adesea din dorința de a înțelege cum funcționează lucrurile: de ce plouă, de ce plutesc unele obiecte sau cum cresc plantele.

La orele de științe, elevii au posibilitatea să experimenteze, să observe și să pună întrebări, competiția le oferă însă un cadru stimulativ în care să aibă șansa să aplice cunoștințele de specialitate, să analizeze, să creeze conexiuni, să gândească logic și să găsească soluții, să demonstreze că dețin abilități de redactare, sinteză și argumentare. „Ne bucurăm foarte tare că ediția din acest an a reunit nu mai puțin de 126 de elevi, confirmând astfel că interesul acestora este tot mai mare, că pasiunea lor pentru științe nu este doar un hobby, ci o punte spre viitor. Iar pentru acești mici cercetători, viitorul abia începe. Desigur, această pasiune este susținută și de părinți, și de cadrele didactice, care transformă orele de științe în momente de explorare și bucurie, prin joacă, observații și povești captivante. Când un copil întreabă De ce?, se deschide o ușă spre descoperire, iar rolul nostru este să-i învățăm cum să caute răspunsurile, inclusiv într-o competiție pe care ei o consideră frumoasă, interesantă și provocatoare, așa cum singuri, cu bucurie, ne-au împărtășit”, a punctat Aneta Pop, profesor de chimie la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare, unul dintre profesorii inițiatori și coordonatori ai concursului. Și în acest an, Asociația profesorilor de chimie din Maramureș a oferit cărțile pentru premierea câștigătorilor. În organizarea competiției s-au implicat prof. Carmen Ulici – inspector școlar pentru chimie și fizică, prof. Ioana Hochia – inspector școlar pentru învățământ primar și alternative educaționale, prof. Aneta Pop – Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare, și cadrele didactice de la Școala Gimnazială „Dr. Victor Babeș” (director, prof. Ramona Mureșan Vlad, director adjunct, prof. Carmen Dumitraș).