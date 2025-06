Veste bună pentru beneficiari • Asociația Autism va oferi gratuit ședințe de echitație, înot sau dans

Asociația Autism se numără printre cele cinci asociații din țară. Care au reușit să obțină un grant pentru a finanța diverse activități necesare copilașilor cu autism. Astfel, beneficiarii asociației vor avea ocazia de a participa, gratuit, la ședințe de echitație, dans sau înot.

„O veste care ne onorează la început de vară. Dintr-un număr record de aplicații, Asociația noastră a fost printre cele 5 organizații din România câștigătoare. În cadrul proiectului «Therapeutical sports workshops for children and youngsters with developmental disorders» vom oferi ședințe de echitație, înot, judo, body percussion și dans copiiilor din cadrul Centrului nostru”, spune conducerea asociației.

Granturile sunt oferite de către compania Telus Digital.