Concert umanitar pentru Călin Foghiș

Vineri, 20 iunie, de la ora 21.00, va avea loc un concert dedicat lui Călin Foghiș, susținut de trupa Everybody Knows. Evenimentul va avea loc în Log Out, iar banii adunați din bilete vor merge spre cazul lui Călin.

„Călin e unul de-al nostru. Trăiește în Baia Mare, are doi copii și un plan simplu: să-i crească mari și sănătoși. Dar viața i-a băgat bețe în roate. Așa că, pe 20 iunie, trupa Everybody Knows urcă pe scenă la Log Out, face show, deschide inimile și, împreună, strângem bani ca să-i dăm lui Călin un pic de timp. Timp să-și vadă copiii crescând. Timp să le lase ceva în urmă. Timp, pur și simplu. Toate încasările din bilete merg direct către Călin”, au precizat reprezentanții Asociației ASSOC.