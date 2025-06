Percheziții domiciliare în Maramureș și Mureș, la funcționarii unui ocol silvic

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, marți, 3 iunie, polițiștii maramureșeni, sub supravegherea unui procuror, au pus în executare 9 mandate de percheziție domiciliară în județele Maramureș și Mureș.

Activitățile s-au desfășurat într-un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru comiterea infracțiunilor de tăiere, fără drept, de arbori, furt de arbori, influențarea declarațiilor, fals intelectual, uz de fals și favorizarea făptuitorului.

Cercetările vizează faptele de tăiere fără drept și furt de arbori comise în perioada martie – iunie 2025, de 2 societăți comerciale cu obiect de activitate în domeniul exploatării forestiere, în pădurile proprietatea statului și a unor persoane juridice, aflate în fond forestier național, situate în județul Maramureș, cu complicitatea unor funcționari din cadrul unui ocol silvic (NR: Poieni) și cu sprijinul altor persoane, precum și transportul ilegal de material lemnos în baza unor documente fictive.

În vederea administrării probatoriului, marți, 3 iunie, au fost puse în executare 9 mandate de percheziție domiciliară la sediul unui ocol silvic, la domiciliile funcționarilor din cadrul ocolului silvic, la sediile și punctele de lucru ale societăților comerciale implicate, precum și la domiciliile administratorilor acestora.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate mai multe mijloace materiale de probă: telefoane mobile utilizate pentru emiterea avizelor din aplicația Sumal 2.0, medii de stocare, documente și înscrisuri de natură a proba activitatea infracțională.

Ulterior, în baza probelor administrate, organele de cercetare penală au dispus reținerea administratorului unei societăți comerciale implicate, pentru 24 de ore, urmând ca acesta să fie prezentat Judecătoriei Vișeu de Sus în vederea luării unor măsuri preventive.

Persoane cercetate pentru delapidare, fals în înscrisuri și uz de fals

În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, miercuri, 4 iunie, polițiștii maramureșeni din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară în Maramureș.

Activitățile sunt efectuate în cadrul unor dosare penale, în care se fac cercetări, pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.

În fapt, din cercetări a reieșit că administratorul unei societăți comerciale ar fi traficat 5 utilaje destinate exploatării forestiere, în valoare de peste 60.000 euro, cu scopul sustragerii de la executarea silită a acestora.

Acțiunile urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni sau deținute ilegal.