Mai Breaking news de-atâta nu se poate!

Sunt zile și zile… într-unele nu se întâmplă mai nimic în lumea largă ori pe la noi, de te trezești explorând ore după o știre bună. Și reală. Și zile în care abundă de știri care mai de care. Ce-i drept, de câțiva ani, nu trebuie foarte mare efort să cauți evenimente. Zilele acestea iar e explozie, ba ne temem chiar de implozie!

Nu, nu vorbim de vulcanul Etna care dă semne că erupe, ultima dată a făcut istorie. Haideți să le luăm „breaking news-urile” ca atare. Donald Trump și Elon Musk au devenit brusc atât de dușmani, încât și-ar lua gâții. „Nu ajungeai președinte fără mine/Îți tai toate contractele cu Guvernul”. Elon revine și spune că nu vom afla niciodată detalii din dosarul controversat Epstein (cel cu fete minore „consumate” de mari celebrități, inclusiv prinți și președinți), pentru că numele lui Trump apare acolo! Transnistria este în faliment de când s-a închis țeava de gaz spre Europa, aparent de acolo se hrăneau, regimul de la Tiraspol primea gratis din Rusia, vindea și se întreținea. Acum, brusc, zero. Revenind la America the beautiful, Hegseth, șeful Pentagonului, spune răspicat: „Aliații NATO nu se pot baza pe America pentru apărarea lor”. Ca să fie clar cum stăm cu fratele cel mare, partenerul strategic etc. UE se trezește și deblochează banii adunați în fonduri pentru COVID și-i dă țărilor pentru apărare. Că aparent va fi nevoie. Înapoi la americani, noul șef FEMA, al agenției pentru dezastre, s-a declarat surprins că SUA are un sezon al uraganelor, habar nu avea… Un altul, secretarul de stat Beattie, care a închis agenția de luptă împotriva propagandei ruse, e fan Putin și are soție rusoaică, scrie The Telegraph. Adică… nici nu-ți mai vine să te miri că pentru prima dată, țara fanion a Libertății anunță, prin vocea președintelui Trump, că a interzis cetățenii a 12 țări să intre în SUA. Alte șapte state au restricții parțiale. Administrația Trump a anulat avorturile de urgență, pentru situații medicale, și-n statele în care acestea erau permise.

Dar la noi? Aflăm încet dimensiunea corupției și a cume­triilor de prin zona bugetară. Primul șoc vine de la ANAF, care constată că pe zona de produse petroliere, există evaziune de un miliard de euro! Euro! Salrom, cei care dețin salinele controversate de la Praid, au angajat expert anticorupție, fost ofițer (de asemenea controversat și cercetat) al serviciului de spionaj al Armatei. Ca să nu fure cineva rețeta/formula sării, e de înțeles! Romsilva are 99 de directori și ministrul de resort ar lăsa 17. La Sistemul Antigrindină lucrează și nu prea 60 de angajați deși activitatea e suspendată, dar ei merg la serviciu. Nu la muncă. De altfel, avem 14.000 de instituții publice, mai precis 13.949 din care 2573 la administrația centrală, adică agenții, autorități, institute, centre, regii, oficii, departamente, comitete și comisii. Șefa Direcției Industriei Naționale de Apărare din Ministerul Economiei, schimbată de la șefie, s-a supărat și a încărcat informații de serviciu pe două harduri și a plecat cu ele. Ca la Aprozar! ÎPS Teodosie se semnează ici-colo cu titlul de academician, deși nu e membru al Academiei Române. Poate e la Academia de Fotbal sau undeva și nu știm noi.

Și uite așa, deși ar trebui să ne speriem bine, râdem. Oare merge așa? Oare cât timp merge așa, să râdem în loc să ne speriem, ba chiar în loc să luăm măsuri? În ultimele zile ale lui mai, Emiratele Arabe au avut, câteva zile, temperaturi de 51,6 grade Celsius. Un român din Italia care a ucis o prostituată româncă a recunoscut că nu e prima. Un Jack Spintecătorul de Italia ne mai lipsea și suntem bine.