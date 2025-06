Semnal de alarmă sindical • Interesele politice creează sincope în funcționarea instituțiilor statului

Salariații care au muncit pentru a asigura legalitatea și corectitudinea procesului electoral, iar acum muncesc pentru decontarea și rambursarea a sute de milioane de lei pentru partidele politice „sunt tratați cu dispreț și sunt desconsiderați de către Guvern, care nu are nicio ezitare atunci când vine vorba de alocări bugetare partidelor politice, pentru care sunt mulți bani.

Acest lucru evidențiază în mod clar disprețul fată de salariat și munca acestuia, alimentarea conturilor partidelor politice devenind priorități bugetare, iar salariații reprezintă de fapt cheltuieli dispensabile”, semnalează sindicaliștii din administrația locală. Secretarul general al Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație, maramureșeanul Nicolae Mureșan, a arătat că problema sesizată are legătură cu faptul că Guvernul României „refuză în mod cinic să suplimenteze cu 3,6 milioane de lei fondul de salarii pentru Autoritatea Electorală Permanentă, în timp ce nu are nicio problemă ca partidelor politice să le fie alimentate conturile cu aproximativ 656 milioane de lei. „FNSA a sesizat, de mult timp și de multe ori, faptul că interesele politice vor genera disfuncționalități ale instituțiilor Statului Român, iar situația salariaților care își desfășoară activitatea în cadrul AEP vine să certifice acest lucru. Alocarea bugetară prioritară către partidele politice, faptul că primează în fața cetățeanului și a salariatului reprezintă încă o dovadă a disprețului manifestat fată de angajați”, mai spun cei de la FNSA.