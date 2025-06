Să râdem de ei, înainte să râdă ei de noi!

Bărbi, da’ să știm și noi!

Se face marea organizare a curățeniei în administrația țării. Amărâta de presă iar face ce poate și analizează, descoperă agenții, birouri inexistente, sinecuri și abuzuri. A început și lupta de dincolo, apar fel de fel de texte pe Internet cum se pune în pericol securitatea țării, cum etc. Se revoltă miile de generali, pensionarii de lux, s(in)ecuriștii. Aduci atingere patriei! Patria sunt Eu! Aflăm că ANRE din energie nu sunt singuri, mai există ANRMPSG și ACROPO! Nu știați? Nici nu trebuia! La energia nucleară e o Comisie la Guvern și încă la ministerul Energiei! Nu știați de Centrul Național de management al Apei grele? Păi nu trebuia! Amărâta de presă pe care-o huiduiți și-o dați drept slugoaie totuşi sapă, sapă.

Apropo de Praid, tragedia națională… acum 18 ani, în conferință internațională în Italia, cercetători români și străini avertizau de riscul intrării apei dulci în minele de sare. S-a făcut analiza apei în râul Korond, investigații geofizice etc. Așa, și? Păi și? Ce vă băgați, vă pricepeți?

Înapoi la ordinea la Stat: să vedeți ce greve încep. Partidele încearcă reducerea aparatului de Stat cu 10%, reduceri de norme de hrană, vouchere de vacanță etc. Un primar de-al nostru de Maramureș, sincer, dar anonim, ne-o spune românește: „Acuma serios…norme de hrană caldă la copii la țară, cu mere proaspete din Polonia. La țară. Sporuri de calculator la funcționari. Zău? Când înțelegem că nu mai e de unde? Bibliotecar, șef de cămin, la ce? E gol sacul, ce nu e clar?” Alt primar ne citește componența comisiei aceleia de siguranță și ordine publică, să ne minunăm împreună…alde Gioni, alde ex-i și foști, cu câte-o ședință anuală, luând bani lunar ca să nimic-nimic.

Va dispărea vreme de doi ani al 13-lea salariu. Primele de sărbători limitate. Nu promit, dar vor încerca să nu se atingă de învățământ, sănătate, siguranță publică. Aici ne-o spune alt primar, fost, acum urcat o treaptă mai sus: „V-ați legat de mine, toată presa, când m-am legat de sistemul medical, dar recunoașteți: totul s-a dus de râpă când li s-au mărit salariile mult de tot. Înainte te mai băgau în seamă că mai dădeai ceva, mai așteptau. Acum nu le mai trebuie, da’ nici nu te bagă în seamă. Nu fac vâlvă, deși puteam, dar atât în cazul morții mamei, cât și a tatălui meu, au fost clare cazuri de incompetență”. La învățământ, nu ne-o mai spune un primar, o spune poate cel mai pregătit ministru de resort de decenii încoace, Daniel David, uneori în cele mai directe moduri cu putință: predăm mult, irelevant și adesea prost, mulți absolvenți sunt în zona analfabetismului funcțional, foarte vulnerabili la teorii conspiraționiste. Etc. Deja e contestat, atacat, se pun condiții: vin 8 ore la muncă da’… da’… Și nu stau 3 luni în concediu da’…da’…

Mai departe. Ce vrea Guvernul care încă nu există? Ar plafona cheltuielile de personal la primării, după veniturile colectate. Aha! Ar desființa instituții inutile, ar închide programe guvernamentale ineficiente, ar curăța companii de stat, și da, ar crește TVA. OK, da’ putem să le încercăm toate altele până să ne umflați pe toți cu preţuri? Că nu noi am generat deficitul…ai Dvs clienți politici, ai Dvs pensionari eroi etc. Hai că ne-am răcorit un pic…

Aceasta a devenit o rubrică deja obișnuită a paginii. Ce spuneți Dvs pe diferite pagini de socializare și site-uri de știri, despre Lume. Despre oameni. Cu citate. De această dată, nu notăm. Vă invităm s-o faceți singuri și să vă minunați. Cum ar veni să nu ne credeți pe cuvânt și să vă documentați în locul nostru. Să vedeți Dvs, pe viu, dimensiunea urii, a prostiei, pe alocuri a ironiei și a umorului sănătos al ppoporului român. Vă propunem două teme. Deschideți Facebook, căutați o știre cu…Bucharest Gay Pride și lăsați știrea…nu contează într-o țară normală. Citiți comentariile. Și minunați-vă. Apoi, pentru a varia puțin (ne scuzați de expresie), căutați o știre despre Sorina Pintea. La fel, lăsați știrea, doar ați înțeles ce s-a petrecut. Citiți comentariile! Spor și distracție plăcută!!!

De exemplu, știați că un automobil de acela electric ce a fost recent implicat în accident era să ajungă drept cadou la un politician cu frunte lată aflat sus la frunte de județ? Fix acel Tesla?

Știați că acum, după vizita din Ucraina inclusiv la Bucha, la loc de masacru, așteptăm pe cei implicați să revină nu cu lacrimi de Bambi în ochi, ci cu gânduri mai bune și cu înțelegere la dramele poporului/popoarelor?

Știați că nu se mai înghesuie, la biserici și la poză pe lângă preasfințiți, virtuoșii noștri politicieni? Nema poză pioasă, cu copii. Nema costume populare. Eh, vine vacanța…

Știați că orice alianță s-ar face la nivel național, în Maramureș ea rămâne nulă și neavenită din cauza orgoliilor a 2-3-4 persoane?

Știați că agențiile de care se vorbește la Tv au reprezentanți și aici/de aici din Maramureș? Oameni odihniți, unii pensionari, cu poziții din care iau salarii și bani fix degeaba? Mai țineți minte inspectorii guvernamentali? Și ce făceau ei? Era reciclarea foștilor prefecți și președinți CJ în inspectori guvernamentali, trimiși strategic în alte județe unde să NU FACĂ NIMIC! La timpul prezent, există o cooperativă de reciclare primari pe la ADR-uri, ADI-uri, APIA-uri etc. Să aibă și ei de-o votcă…

Știați că, între timp, până ce noi număram agențiile de Stat, a avut loc și marșul Bucharest Pride, cu tot cu contestatarii înarmați cu cruci ce-i huiduiau, și tot n-au venit gheii peste noi? La alegeri a fost curcubeu, nimic. Marșul, nimic. Nu mai înțelegem zău nimic. Păi ne-a avertizat nea Caisă cu un live făcut din TIR, pe TikTok de ce blestem ghei vine peste noi și chiar nimic? Trăim așa, normali, în continuare? Cum se poate?

Absolutul ridicol s-a născut probabil în Maramureș. Comuna Băiuț ar putea deveni prima localitate din Europa de Est CE AR PUTEA DEVENI ZONĂ ALBASTRĂ. Blue zone înseamnă o zonă unde oamenii trăiesc mai mult și mai sănătos ca în general. Peste 100, nu? Bun. Băiuțul? Râdem cu lacrimi de zimbru… Băiuțul e localitate minieră unde foștii mineri s-au cam stins de boli profesionale, înainte de 60 de ani. Depopulată, cu populație majoritar feminină și îmbătrânită. Nu vă imaginați Playboy Mansion că nu de așa ceva e vorba. Băiuțul are pe teritoriul său vreo 10 halde de steril și iazuri. E locul unde se naște râul Lăpuș și de unde pleacă direct poluat. Tot aici, aflăm nu vă spunem de la cine, s-a stins destul de iute discuția cu punerea în valoare a apelor minerale, prezente, pentru că aveau depășiți indici care… mă rog, să zicem că apa nu e foarte potabilă, după atâta minerit. Blue zone, ziceți? Nu vi se pare că săriți calul, toți caii, zimbrii chiar?

