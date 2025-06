„Lucaciștii”, specialiști în geografie

Geografia, prin varietatea temelor abordate, stârnește tot mai mult curiozitatea și spiritul competitiv al elevilor claselor de gimnaziu în Colegiul Național „Vasile Lucaciu”.

Sub îndrumarea profesoarelor Viorica Stecko și Laura Cardoș copiii pasionați de tainele geografiei au adus, prin rezultatele obținute, mândrie școlii, părinților, profesorilor:

Concursul Național Terra – Mica Olimpiadă de Geografie

Etapa Județeană

1. But Forausbergher Camelia, a V-a A – Mențiune;

2. Damian Cezar Ștefan, a VI-a – Premiul al II-lea;

3. Pop Andrei Cristian, a VI-a B – Mențiune;

4. Rus Tudor Călin, a VI-a B – Mențiune;

5. Ștețca Alexandru, a VI-a B – Mențiune;

6. Crișan Darius Alexandru, a VII-a A – Premiul I;

7. Borleanu Tudor Cristian, a VII-a A – Premiul al II-lea;

8. Muntean Cristian, a VII-a A – Mențiune;

9. Giurgiu Ștefan Adrian, a VII-a A – Mențiune.

Etapa Națională

1. Borleanu Tudor Cristian, a VII-a A – Premiul al III-lea;

2. Crișan Darius Alexandru (a VII-a A) – Premiul Special;

3. Damian Cezar Ștefan, a VI-a B – Premiul Special;

4. Rus Tudor Călin, a VI-a B – Premiul Special;

5. But Forausbergher Camelia, a V-a A – Participare.

Concursul Național Interdisciplinar „La Școala cu Ceas”:

1. Rus Tudor Călin, a VI-a B – Premiul al II-lea, Medalie de argint;

2. Damian Cezar Ștefan, a VI-a B– Mențiune;

3. Petrovan Rareș, a VI-a B– Premiul Special.

Concursul Național EUROQUIZ 2025:

1. Damian Cezar Ștefan, a VI-a B – Participare (echipa Magellan)

2. Pop Andrei Cristian, a VI-a B– Participare (echipa Magellan)

3. Rus Tudor Călin, a VI-a B– Participare (echipa Magellan)

4. Ștețca Alexandru, a VI-a B – Participare (echipa Magellan)