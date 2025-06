O carte a cercetătorului științific maramureșean, Dan C. Vodnar, în top 10 vânzări la Bookfest

Cartea prof. univ. dr. Dan C. Vodnar, „Știință cu sare și piper. Chimia pe care nu o înveți la școală” figurează în TOP 10 vânzări la Bookfest – Salonul Internațional de carte.

„O carte captivantă, care aduce în prim-plan universul fascinant al gastronomiei moleculare, prezentând într-un limbaj accesibil procesele complexe care stau la baza preparării alimentelor. Scrisă cu pasiune de un autor cu expertiză solidă în acest domeniu, Știință cu sare și piper. Chimia pe care nu o înveți la școală oferă informații practice valoroase despre fenomenele asociate cu prepararea alimentelor și o serie de explicații și sfaturi utile, toate validate științific”, spune academician Doru Pamfil, Președintele Secției de Agricultură și Silvicultură a Academiei Române.

Fizicianul Cristian Presură, cercetător științific la Philips Research, Olanda, remarcă: „Iată o carte care face chimia accesibilă prin arta culinară! Autorul utilizează exemple din bucătărie pentru a explica lucruri simple, dar și concepte științifice complexe, cum ar fi structura moleculară a alimentelor și impactul proceselor chimice în gătit. Prin analogii captivante și explicații detaliate, cartea ajută cititorii să înțeleagă și să aprecieze știința din spatele preparării mâncării. Sunt sigur că va fi apreciată atât de elevi, cât și de părinții lor!”

Și bucătarul băimărean, Adrian Hădean, a apreciat volumul cercetătorului maramureșean: „Dan C. Vodnar are talentul de a descrie știința pe înțelesul copiilor, și asta îl face accesibil chiar și adulților care nu sunt interesați în mod special de chimie. Știință cu sare și piper. Recomand lectura atentă atât bucătarilor, care au ocazia acum să înțeleagă multe dintre lucrurile pe care le fac pentru că așa au fost învățați, cât și prietenilor mei IT-iști, care cred că le știu pe toate în bucătărie, dar care încă luptă să înțeleagă efectele reacției dintre ou, sare și uleiul încins. Lăsând gluma deoparte, e o bucurie că avem această carte la dispoziție! Eu o s-o citesc de cel puțin trei ori.”