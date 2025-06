Președintele CJ Maramureş, Gabriel-Valer Zetea, s-a întâlnit la Kiev cu liderii regiunilor din Ucraina

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel-Valer Zetea, a participat, la invitația oficială a Congresului Autorităților Locale și Regionale aflat sub coordonarea Președinției Ucrainei, la cea de-a treia ediție a Summitului Internațional al Orașelor și Regiunilor, desfășurat la Kiev.

Evenimentul s-a desfășurat în 6 iunie 2025, sub Înaltul Patronaj al Președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, și a reunit peste 300 de reprezentanți ai autorităților locale și regionale din Ucraina, alături de parteneri internaționali din administrațiile publice, instituții europene, organizații internaționale, mediul de afaceri și societatea civilă.

Președinte Gabriel Zetea a avut oportunitatea, în cadrul summitului, de a informa reprezentații regiunilor înfrățite din Ucraina, cât și înalții oficiali prezenți, despre inițiativa Consiliului Județean Maramureș de a semna pe 12 iunie, la Sighetu Marmației, împreună cu Agențiile de dezvoltare Nord-Vest și Nord-Est și cei 12 președinți de Consilii Județene, acordul de parteneriat privind „Alianța Regională pentru Reconstrucția Ucrainei”. Prezent la deschiderea summitului, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a subliniat că pacea nu este doar responsabilitatea liderilor naționali, ci și a autorităților locale, care trebuie să transmită adevărul cetățenilor și să susțină activ eforturile politice pentru pace. El a lansat un apel la solidaritate între orașe și regiuni, precum și la sprijinirea presiunilor diplomatice, politice și economice asupra Rusiei.

Totodată, şeful administraţiei maramureşene a avut o serie de întâlniri bilaterale cu oficiali din regiunile înfrățite cu județul Maramureș și alți reprezentanți ai unor regiuni din Ucraina. Întâlnirea cu Mykola Volodymyrovych Kalash­nyk, guvernatorul Administrației Regionale de Stat a Regiunii Kiev, a vizat dezvoltarea relațiilor economice și sprijinul acordat comunităților afectate de conflict, prin semnarea unei scrisori de intenție între cele două părți ce urmează a fi concretizată într-un acord de cooperare. Președintele Consiliului Județean Maramureș a mai avut întrevederi cu Svitlana Vasylivna Onyshchuk, guvernatorul Administrației Militare de Stat a Regiunii Ivano-Frankivsk, cu Miroslav Bilețki, guvernatorul Administrației Militare de Stat a Regiunii Transcarpatia și Roman Sarai, președintele Consiliului Regiunii Transcarpatia, în cadrul cărora au discutat despre proiecte de cooperare transfrontalieră în domeniile infrastructurii, educației, culturii și administrației publice. În plus, celor trei oficiali ucraineni le-a fost reiterată invitația de a participa la Sighetu Marmației, pe 12 iunie 2025, la ceremonia oficială de semnare a acordului de parteneriat privind „Alianța Regională pentru Reconstrucția Ucrainei”, un document strategic pentru viitoarele acțiuni de cooperare între județele din nord-vestul și nord-estul României cu regiunile din Ucraina.

Participarea președintelui Gabriel-Valer Zetea și a delegației Consiliului Județean Maramureș la summitul de la Kiev a avut loc în contextul unui moment tensionat: în noaptea de 5 spre 6 iunie, cu doar câteva ore înainte de eveniment, mai multe regiuni din Ucraina, inclusiv capitala, au fost supuse unor atacuri aeriene masive din partea Rusiei. Peste 400 de drone și 40 de rachete au fost lansate asupra orașelor ucrainene.