Premii ale Academiei de Șah Maramureș la Festivalul Pegas – Summer

A doua ediție a Festivalului Pegas – Summer, competiție de șah rapid, a avut loc în Cluj-Napoca. Pe trei secțiuni (sub 8 ani, sub 10 ani și Open) și cu 107 participanți. Printre aceștia, și reprezentanți ai Academiei de Șah Maramureș.

În grupa „bobocilor” Teodora Pintea, în cele opt runde jucate, a colecționat șapte victorii care au condus-o spre locul I la categoria ei de vârstă și poziția secundă în clasamentul general. În grupa celor sub 10 ani, Academia de Șah a avut trei reprezentanți, aceștia acaparând întreg podiumul final: locul I – Răzvan Bercu, locul II – Eric Fodor (dublă legitimare cu CSȘ Târgu Mureș), locul III – Rareș Foral.

În secțiunea principală au evoluat șase puști din cadrul Academiei de Șah Maramureș, dar și veșnic tânărul Vasile Năsui. Cei trei copii având dublă legitimare cu LPS Satu Mare – Marian Mureșan, Alex Pașca și Andrei Năsui – au strâns cinci puncte. Marian a și obținut premiul cuvenit celui mai bun junior sub 14 ani. Ceilalți trei copii – Răzvan Popa (dublă legitimare cu CSȘ Târgu Mureș), Aris Guo, Tudor Jacodi – au încheiat unul lângă celălalt în clasament, acumulând fiecare 3,5 puncte. În grupul celor cu 3,5 puncte, cel mai bine s-a clasat Vasile Năsui.