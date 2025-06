Cel mai mare loc de joacă din Baia Mare se modernizează!

Un nou şantier s-a deschis în Baia Mare. Este vorba despre modernizarea locului de joacă pentru copii de pe Câmpul Tineretului. Acesta va deveni practic cel mai mare şi modern loc de joacă din municipiu, destinat tuturor categoriilor de copii şi adolescenţi.

„Avem lucrări în desfăşurare în zona Câmpia Tineretului la fostul loc de joacă, am putea să spunem. Mulţi părinţi ne-au sesizat starea degradată în care suprafaţa elastică se afla, dar şi tot ceea ce însemna acest loc de joacă. Aşa că am luat decizia de a reamenaja, a regândi acest spaţiu de joacă. El o să fie, după ce se finalizează toate lucrările, cel mai mare loc de joacă din Municipiul Baia Mare. 1.500 de metri pătraţi va avea. Nu este chiar aşa de mare, dar oricum este cel mai mare din oraş. Elementele de noutate pentru acest loc de joacă sunt următoarele: în primul rând va fi un loc de joacă pentru trei categorii de vârstă – copii între 0 şi 3 ani, 4 – 12 ani şi adolescenţi. Cei din urmă vor avea o surpriză plăcută, deoarece pentru ei vom avea aparate de «street work-out», deci vor putea face exerciţii de gimnastică în stradă. De asemenea, celelalte categorii de copilaşi vor avea plăcuta surpriză să beneficieze de echipamente de ultimă generaţie, în premieră la noi. Vorbim de leagăn cu şase locuri, deci simultan se vor putea da pe leagăn şase copilaşi, tobogane duble, piramidă cu sfori, elemente de căţărare şi multe altele”, a spus Doru Dăncuş, primarul din Baia Mare. Lucrările sunt destul de complexe, mai spun cei din primărie. Suprafaţa elastică, spre exemplu, va fi aşezată în două straturi. Cu această ocazie, practic s-a dat startul din acest an la reabilitarea locurilor de joacă pentru copii din Municipiul Baia Mare. Anul trecut s-au mai modernizat alte trei locuri de joacă, aşa că acum a venit rândul celorlalte. În aproximativ două săptămâni, acest loc de joacă ar trebui să fie funcţional. Dar asta dacă şi vremea va fi favorabilă.