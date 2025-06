Final de campanie colectare DEEE-uri

The Green Project în colaborare cu partenerii locali anunță că au încheiat campania de colectare a deșeurilor electrice și electrocasnice uzate în Baia Mare, derulată cu ocazia Zilei Mediului.

Aceasta a fost un adevărat succes. De asemenea, cei mai norocoși participanți au fost recompensați cu premii consistente în cadrul tombolei organizate la final. „Prin implicarea tuturor am reușit din nou să adunăm o cantitate importantă de echipamente electrice vechi și defecte, care vor fi valorificate responsabil prin reciclare. Vă mulțumim pentru implicare și pentru că alegeți să protejați mediul, făcând loc în casele voastre pentru un viitor mai curat”, au precizat organizatorii. Lista câștigătorilor se poate vedea pe contul de Facebook: The Green Project.