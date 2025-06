Orașe maramureșene în faliment, probabil, din cauza investițiilor stopate

Teoretic și probabil, n-am fi aflat, pentru că, teoretic, în materie de finanțări europene, curge cu lapte și cu miere în România, în Ardeal și în Maramureș. Practic și surprinzător, am găsit la Primăria Ulmeni o ședință tehnică de salvare a orașului din faliment. Primarul Morar Jr cu tatăl, deputatul Lucian Morar, și viceprimarul Ștefan Vicsai la ședință… Și pentru că românul are talentul de a glumi chiar în momente grele, am aflat că aici transferul de putere a venit cu… greaua Moștenire a tatălui Morar către fiul Morar.

„Din păcate, așa este. Am depus documentații la ADR Nord-Vest, proiect integrat cu două componente, un centru multifuncțional în Țicău și 5,5 kilometri de asfaltări de drumuri. Cred că 2019. Cert e că a fost aprobat, aprox. 2-2, 5 milioane euro. Am demarat achiziții, separat. Pe centrul acela a câștigat o firmă. Pe drumuri s-a repetat de 3 ori licitația, probabil era prea mic prețul. Vine o firmă în cele din urmă, aceeași care a luat și centrul multifuncțional. Noi, bucuroși. Semnăm contractele, începe la centrul multifuncțional, la drumuri nu vine. Că-i subevaluat, stau și mă gândesc, nu mă încadrez. Noi am sesizat între timp, nu doar noi, și alte orașe. Guvernul României ne trimite o adresă să putem semna act adițional pentru a ajusta prețurile. La fel ca la alte contracte, atunci când au crescut foarte mult prețurile. Am semnat contract de ajustare, au venit, au făcut lucrarea. Și centrul, și drumurile, doar că ADR NV nu ne-a mai dat banii în veci. Un milion de euro! În Maramureș mai sunt trei UAT-uri – Săliștea de Sus, Șomcuta Mare și Sarasău, iar la nivel național mai multe. Cei de la ADR ne-au tot pasat, avea termen în decembrie 2023. Ne-au tot cerut clarificări ca să ieșim din termene. Cert e că banii nu ni i-au dat, noi am luat două credite de trezorerie, am făcut tot ce s-a putut și am plătit. Noi am rămas cu paguba, ducem o povară de un an. probabil vom ajunge în instanță. Chestiunea e că la nivel național sunt vreo 700 de unități teritoriale. În situația asta. Cică un miliard de lei e suma totală.

Între timp, am semnat contract pe programul Anghel Saligny. Am depus proiect pe rețele de infrastructură. Pe drumuri. Noi am depus proiect de 11 milioane, dar orașe similare au beneficiat de proiecte de 16 milioane lei. Văzând, am făcut și noi licitație pe 16 milioane. În speranța că primim ca ceilalți. Am luat credite, pe care le plătim, și ministerul va suplimenta proiectul. Acum suntem în situația în care pe Saligny avem datorii de 5-6 milioane lei și acele credite de la ADR NV. Totul e terminat de un an, sunt făcute drumurile. Nu am plătit constructorii. Nu ne-au blocat conturi, am avut înțelegere, dar situația financiară a orașului Ulmeni e una foarte grea. Poți scrie de proasta moștenire a lui Lucian Morar către fiul său Lucian Morar Jr!!!”, spune deputatul, râzând cumva. „Am fost la 3 miniștri. Fostul ministru Boloș, care a condus ADR Nord-Vest anterior, a vrut să ne ajute din fondul de rezervă, era normal pentru toate unitățile. Nu s-a mai întâmplat. Nu am primit nimic. De asta am venit acum, să caut soluție de ieșire din impas. Am cerut Consiliului Județean, nu sunt bani”.

Așa arată o problemă serioasă, cu care se confruntă comunitățile azi în Maramureș și în România, în momentul în care țara, executivul, conducerea țării sunt puse pe făcut economii. Dificil moment!