PAMFLET ☺ Pulsul societății. Al clasei politice

Aflăm din media așa: că partidele cică proeuropene se dau de ceasul morții să ne salveze, pe noi și țara. Interesant că mai au mici detalii de rezolvat, respectiv îm­păr­țeala. Nu de alta, dar au trecut de ideile de salvare, suntem ca salvați, evident pe pielea noastră, ei mai au de lămurit mici detalii. Cine unde ce conduce, care sinecuri rămân în picioare, ai cui nepoți rămân prin CA-uri și AGA-uri. Pentru că, nu-i așa, viața e grea, dacă poți ajuta un om, mai ales o fostă textilistă, să ia de la Stat 10.000 de euro lunar, de ce să n-o faci? Doar știm cu toții că zeciuiala merge la partid. Avem și noi în Maramureș fericiți de ăștia ascunși prin consilii de administrație, prin Electrice și Trans și Hidro, prin ANRE, toți niște amărâți ce trebuie ajutați, toți însă deciși să dea din sărăcia lor partidului. Pentru că în realitate despre asta e vorba: de la fericiții ăștia se adună banii negri pentru partide, să nu ajungă Doamne feri de râsul lumii, să deconteze beții ca POT și să-i râdă țara.

Deci cu cei ce vor la Putere ne-am lămurit. Se adună la președinte, discută despre „prințipii” și sfârșesc prin a se certa ca orbii pe funcții. Apoi țuști la presă! Președintele, mai moluc așa cum îl știți, mai are răbdare. Normal, trebuia să ia ca primă decizie un act semnat de toți: nu ne atacăm de-acum 2 ani, nu spălăm rufe în presă ci între noi. Așa…și presa ce mai face, din ce-o să mai trăiască?

La alt pol, ăla cu Apusenii, dacii, munții, fructele de pădure, sunt cei din opoziție. Aflăm că marele iubitor de țară Geor­gescu se lamentează că de ce e el blocat aici, el vrea să plece, e discriminat! Păi nu ne iubeai de voiai să trăim cu aer, apă, mure? Numa noi, tu nu? Cică simpaticul uneori Valeriu Nicolae a pus mâna pe o carte a istoricului Timothy Snyder – Drumul către nelibertate și a constatat cu surprindere că nea Călin a copiat flagrant din gândirea și textele nu ale lui Snyder, ci a subiectului cărții, Ivan Ilyin, unu’ care salva Rusia prin credință, eternitatea poporului, renaștere natională etc. Da da… Ăla micu, Georgel, protejatul, umblă prin Europa și dă cu noroi, cu muci în Mucușor, cu ce poate. E frustrat, încă nu i-a trecut. Nu ne credeți? Ia uite la postare recentă: Уot guvern interimar? Tot cu energia scumpă? Tot cu banii tăiați pentru voi, dar R. Moldova și Ucraina susținute? Tot mai stângaci? Eu sunt de vină! Și cică a fost furat cu mijloace specifice, da’ nu le numește, de către Comisia Europeană și de serviciile secrete franceze. Mai are un pic și mai adaugă o țară la lista de interdicții… Între timp, a fost Ziua Rusiei. Ia ghici cine s-a dus la Ambasadă? Oameni de bine, Șoșoaca și generalul acela de 101 ani, cel ce trăiește bine mersi, sănătos, de vreo 50 de ani, cu pensie specială. Păi nu? Se sacrifică pentru țară, nu ne e clar care. Și am mai văzut în poze o față cunoscută, aparent din MM, sperăm să nu fi văzut bine…

O altă categorie demnă de luat în seamă sunt acum sindicatele. Cum adică se iau decizii, dom’le, fără noi? Amenință cu greve cei din Administrația publică. Cei din învățământ nici nu vor să audă de 8 ore la muncă, ce-s proști? Școlile să ofere condiții și salarii decente, da? Noroc cu presa, dom’le, ce ne lămurește. La o scurtă analiză a creșterilor de personal comparativ între martie 2015 și martie 2025, aflăm că cei mai mulți bugetari în plus au apărut în administrația publică locală, în sănătate și în în­vă­ță­mântul preuniversitar. În nici unul din domeniile sus amintite nu am văzut super, uber, ultraperformanțe care să justifice, ba dimpotrivă. Dacă plusul de 900 de angajați la Fonduri Europene aducea un grad de absorbție de 50%, hai, se justifica. Dar suntem la 10%…

A sfințit, i-a mers bine. Nu mai cântă

După ce a fost îndepărtat din corul bisericesc pentru că-cânta așa cum antrenează, nea Jiji, jignit, a mai făcut o infatuare, a adunat popor și preoți îndatorați și a făcut un marș pe Calea Victoriei pentru a sfinți traseul pe unde a trecut parada Bucharest Pride. Nici nu mai știi cum să râzi cu plâns sau să plângi de râs…

Un sensibil, domle…

Există un fost ziarist, devenit influencer, care ne calcă pe nervi în mod deosebit. Vi-l amintiți de la Revelioane, el nu vorbea, urla. „Făcea audiență”. Ei, s-a săturat de el televiziunea, ba televiziunile, ba și șefa cu care, drept pentru care influențerește pe-aci pe Net. „O țară condusă de animale de 35 de ani”, zice. Exprimarea beton, clar n-a scris știri la viata lui. Cică urșii, castorii și liliecii au avocați cu care ne subminează economia… Ei, de-ar auzi Disney așa ceva, ar scoate o frumusețe de animație din asta. Dar omul are o problemă personală, cică din cauza urșilor nu poate ajunge acasă pe auto­stradă, ei blochează construcția autostrăzii. Nu oamenii incompetenți și licitațiile, anulările, falimentele. Urșii care au tupeul să treacă pe acolo dinainte să vină românii la daci să ne… facă. Sincer, trist, foarte trist.

Box populi

„Georgică, abia respiri. Nu te agita, că îți face rău. Știm că simți cum vine răcoarea dinspre pușcărie, dar nu te ambala așa.

După proiecte transfrontaliere urmează Majoretele… Cântec Joc și Voie bună!

A-ți îndatorat țara pentru poftele și îmbogățirea voastră și acum să plătească și să fie iobăgit tot omul cinstit. Au ajuns la conducerea țării toții incompetenții și hoții. Păcat de România și de românii cinstiți. Nu mai erau necesare alegerile, voi a-ți fost, voi a-ți rămas. Să mai distrugeți și ce a mai rămas!

În România, chiar și reconstruirea a ceva ce a existat necesită tratament de parcă s-ar construi pe Lună. Iar între birocrație, lipsă de asumare și bugete subțiate, lucrurile avansează dureros de lent.”

Bătălia pe panglică

Abia ce-a fost noul șef al județului în Ucraina și și-a asumat prietenii, parteneriate, că revine fostul șef al județului. Staaai stai stai, că de fapt eu îmi mi. „Podul peste Tisa este unul dintre proiectele care fac parte din Greaua Moștenire, investiție pe care am lăsat-o la un grad de execuție de 50%, iar acum mă bucur să văd că lucrările au avansat la un grad de 70%.” Celălalt, din același loc, acelasi eveniment, aceeasi zi. La Podul peste Tisa am scris istorie pentru Maramureș! Astăzi, la Podul peste Tisa, în apropiere de Sighetu Marmației, dar și de Ucraina am trăit un moment cu adevărat istoric pentru Maramureș și pentru întreaga regiune. Am fost gazda semnării protocolului Alianța Regională pentru Recon­strucția Ucrainei, un pas concret spre un viitor construit împreună, dincolo de granițe.・ Da’ nu-s ei simpatici, așa, ca niște copii ce-și disput・ jucăria? Atâta că jucăria lor suntem… NOI?!?!

Acest material este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Libertatea de exprimare a presei beneficiază, conform art. 255 Cod civil, de o protecție suplimentară, măsurile provizorii preconizate neputând opera împotriva jurnaliștilor decât în situații excepționale: prejudicii grave, atingerea dreptului la viață privată, evident nejustificată.