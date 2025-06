Târnosirea bisericii din Ferneziu, Baia Mare

Duminică, 15 iunie 2025, prima după Cincizecime, a Tuturor Sfinților și a lăsatului sec pentru Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din cartierul Ferneziu al Băii Mari, unde, în fruntea unui sobor de preoți și diaconi, a oficiat slujba de târnosire a bisericii, a binecuvântat nou lumânărar și lucrările făcute, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvânt de învățătură, paroh Pr. George Sebastian Breaz.

„Biserica din Parohia Ferneziu cu hramul „Nașterea Maicii Domnului” a fost restaurată în mod substanțial, a fost împodobită, Sfântul Altar reorganizat, pardoseala schimbată și s-a făcut încălzire sub pardoseală, s-a restaurat exteriorul și s-a schimbat învelitoarea, un acoperiș nou, s-a făcut un drenare, pentru că pătrundea igrasia în pereți și a deteriorat pictura, pictura care a fost și ea restaurată, o biserică veche, ce a suferit modificări în decursul aproape două secole de existență. Biserica a fost construită în 1828, vor fi 200 de ani în curând. Prima dată a fost mai mică, apoi s-a adăugit naosul, partea din spre altar, și s-a pictat și a fost sfințită în 1973 de Arhiebiscopul Teofil al Vadului, Feleacului și Clujului. În 2003 a suferit din nou deteriorări într-un incendiu, care a degradat iremediabil pictura și a fost repictată, iar în 2005 am resfințit-o. Acum am venit pentru că, în ultimii ani, din 1921, s-au făcut toate aceste lucrări importante. Ne bucurăm mult când părinții și consiliile parohiale, credincioșii, ajutați uneori și de autoritățile locale sau județene, își împodobesc bisericile, deoarece biserica este cea mai importantă construcție dintr-o localitate. E de amintit și faptul că în partea de jos a parohiei au construit o biserică nouă și au așezat-o sub ocrotirea Sfintei Ana. Am sfințit-o în 2020. Părintele Teodor Podină a ctitorit acea biserică și atunci, în acea toamnă când am sfințit-o, din păcate, datorită pandemiei, și-a încheiat și călătoria pământească. Dumnezeu să-l odihnească. Astăzi aici păstoresc părintele George Breaz, urmașul seniorului George Breaz, care a păstorit până în 1998, împreună cu părintele Octavian Andreica. Îi felicităm și arătăm apreciere și prețuire pentru ceea ce au realizat.

Au construit și o capelă mortuară în incinta bisericii. Deci toate sunt după rânduiala și toate sunt bune și frumoase, care, pe de o parte, arată vrednicia păstorilor de suflete, pe de altă parte, dărnicia credincioșilor, care susțin lucrările și, de ce nu, simfonia dintre biserică și autorități, biserică și școală, care aduce multă bucurie, pace și lumină. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Slujba de târnosire

Biserica a fost ridicată în anul 1828 de către 75 de familii, câte erau atunci în acest cartier. Ea a fost mărită între anii 1958-1960, iar în 1962 s-a săvârșit resfințirea bisericii, și s-au așezat Sfinte Moaște în Sfânta Masă. După 10 ani a fost repictată interior de către Eugen Profeta din București. În timpul păstoririi Preotului George Breaz, s-au renovat casa parohială și anexele, s-au împrejmuit curtea bisericii, a casei parohiale și a cimitirelor, cu garduri din beton și fier forjat.

În 3 ianuarie 2003, biserica a fost prădată și incendiată de răufăcători, fiind nevoie de ample lucrări: s-a repictat de către pictorii Claudiu Ardelean și Aurel Dico; s-au înlocuit catapeteasma, mobilierul, candelabrele și s-au montat geamuri termopan.

Preasfințitul Părinte Iustin a resfințit acest sfânt locaș în 12 iunie 2015, în timpul păstoririi Preoților Teodor Podină și George Sebastian Breaz.

Începând din anul 2021, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, s-au demarat lucrările de renovare a acestei biserici: s-au reorganizat Sfântul Altar, Sfânta Masă și Proscomidiarul, care au fost zidite din materiale de foarte bună calitate; s-a introdus instalația de încălzire prin pardoseală și apoi a fost montată gresie pe întreaga suprafață; s-au înlocuit ușile laterale; s-a reabilitat exteriorul bisericii și s-a montat o icoană din mozaic cu Maica Domnului, ocrotitoarea orașului Baia Mare; s-a făcut drenaj exterior împrejurul bisericii și s-a pavat curtea bisericii cu piatră; s-a construit un lumânărar nou, înzestrat cu o icoană din mozaic cu Maica Domnului; s-a refăcut în întregime acoperișul bisericii; s-au înlocuit toate cele cinci cruci de pe acoperiș; s-au automatizat clopotele; s-a ridicat o cruce din marmură neagră în curtea bisericii; sfânta biserică a fost înzestrată cu obiecte de cult necesare și a fost înveșmântată în straie de sărbătoare de către vrednicii credincioși ai parohiei noastre. Toate acestea s-au realizat cu sprijinul financiar al bunilor credincioși din Ferneziu și a unor binefăcători!

Toate acestea au impus târnosirea bisericii și oficierea slujbei de sfințire după toată rânduiala Bisericii Ortodoxe, care a fost săvârșită azi. Astfel, a fost miruită sfânta biserică cu Sfântul și Marele Mir, au fost așezate Sfinte Moaște de Sfinți Mucenici în Sfânta Masă, împreună cu Documentul de Sfințire, într-un tub de oțel inoxidabil, pus pe un pat de nisip foarte uscat, pentru ca să reziste în timp, Sfânta Masă a fost pregătită de marele eveniment: spălată cu apă de trandafiri și aghiazmă, unsă cu Sfântul și Marele Mir. În cele patru colțuri au fost așezate icoanele celor patru Sfinți Evangheliști, confecționate din granit, ca să reziste sute și chiar mii de ani, au fost sigilate cu ceară topită ca și tubul de oțel inoxidabil și au fost rostite rugăciunile cuvenite cu mare atenție. Peste Sfânta Masă a fost așezat giulgiul, care simbolizează giulgiul cu care a fost înfășurat Mântuitorul înainte de punerea în mormânt, și apoi două învelișurile de protecție și înfrumusețare.

Biserica a păstrat hramul vechi „Nașterea Maicii Domnului” și a primit unul nou, dat de Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș”.

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul slujitor a fost alcătuit din Pr. Andrei Emil Pop, inspector eparhial, Pr. Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare, Protos. Mihail Bud, starețul Mănăstirii Budești, Pr. George Breaz, paroh, Pr. Octavian Andreica, coslujitor, Pr. Marius Dogaru, consilier administrativ al Arhiepiscopiei Târgoviștei, Pr. Adrian Terec, Baia Mare 1, Pr. Vasile Marc, Chechiș, Pr. Gabriel Chiuzbăian, Șișești, Pr. Gheorghe Marincaș, Firiza, Pr. Florin Găvrișan de la Blidari, Pr. Florin Vele de la Duminica Mironosițelor Baia Mare, Pr. Daniel Găvrișan, Blidari, Pr. Paul Drăgan de la Mănăstirea Făget, Pr. Iulian Ursu de la Dobricul Lăpușului, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeș, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol, Arhid. Calinic Nistor de la Mănăstirea Scărișoara Nouă.

După Slujba de târnosire, au fost binecuvântate lumânărarul nou construit și o troiță din marmură neagră ridicată lângă intrare.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Florian Vois, iar la chinonic a cântat Ștefania Ursu, preoteasa din Dobricul Lăpușului.

Între oficialități s-au aflat prefectul Florian Sălăjeanu, primarul Ioan Doru Dăncuș, viceprimarul Ionuț Pârvu, consilieri locali și județeni, alți oficiali.

Cuvântul de învățătură

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a rostit un vast cuvânt de învățătură, în care a făcut referire la pericopa evanghelică a duminicii, despre pogorârea Sfântului Duh și începutul propovăduirii Sfinților Apostoli, despre constituirea Bisericii lui Hristos și despre alcătuirea Crezului niceo-constatinopolitan, despre alte probleme duhovnicești pe care le-a pus la suflet credincioșilor.

Distincții

Preotul paroh George Sebastian Breaz, cu 27 de ani de la hirotonire, și preotul slujitor Octavian Andreica au fost distinși de Preasfințitul Părinte Episcop Iustin cu Ordinul „Crucea Justinian Arhiepiscopul”.

Doamna preoteasă Breaz, al cărui soț și preot paroh aici a trecut la Domnul în 1998, a fost distinsă cu Medalia „Justinian Arhiepiscopul”.

Medalia „Preot Nicolae Gherman” a fost oferită Comitetului parohial.

Medalia „Justinian Arhiepiscopul” a fost oferită primarului Băii Mari, Ioan Doru Dăncuș.

Medalia „Justinian Arhiepiscopul” a fost oferită familiei Cătălin și Tabita Cherecheș.

Diploma Anului Omagial și placheta evenimentului sfințirii Sfântului Altar au fost oferite familiilor Mihai Morar, Viorel Grețieș, Silviu Moldovan, Ioana Ioniță, Emil Grozei, Călin Prunduș, Vlad Simanovski, Ioan Giurgiu, Vasile Iobagi și Marcel Stanciu.

Părintele paroh George Sebastian Breaz a adus mulțumirile care se cuvin tuturor celor care l-au sprijinit și i-a donat Preasfințitului Părinte Episcop Iustin o icoană cu Mântuitorul și un coș cu flori.

Pr. paroh George Sebastian Breaz: „Cu mare bucurie, astăzi, în Parohia Ortodoxă Ferneziu, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a venit să ne aducă binecuvântare cerească la încheierea lucrurilor de înfrumusețare a bisericii noastre. Cu multă jertfă, credincioșii acestei parohii s-au străduit ca din nou casa lui Dumnezeu să fie în haină nouă. Aducem mulțumiri tuturor, credincioșilor, donatorilor, muncitorilor care s-au implicat în aceste complexe și multe lucrări, dar, în același timp, dăm slavă lui Dumnezeu pentru binecuvântarea pe care, astăzi, prin ierarhul nostru, ne-a adus-o comunității de aici. Din 2021 am început să reorganizăm Sfântul Altar. Am avut binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, după care am introdus încălzirea din pardoseală, drenarea perimetrului bisericii, lucrări la exteriorul bisericii. Am înnoit acoperișul și, astăzi, în zi de sărbătoare, ne-am bucurat cu toți. Totodată, pe lângă aceste multe lucrări și complexe, am reușit să facem un lumânărar nou în care avem o icoană deosebită, din mozaic, cu Maica Domnului, și o răstignire din marmură neagră pe care le-a binecuvântat Preasfințitul nostru.”

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”