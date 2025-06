Criza medicilor de familie este tot mai evidentă în Maramureș

• Numeroase localități nu reușesc să atragă tineri •

Județul nostru se va confrunta în anii care urmează cu un deficit tot mai mare de medici de familie. Deja sunt probleme inclusiv în orașe, unde nu sunt suficienți doctori, iar cei existenți sunt suprasolicitați de numărul tot mai mare de pacienți care li se adresează.

Oficialii Casei de Asigurări de Sănătate spun că și municipiul Baia Mare are un deficit de 19 medici de familie.

„La nivelul județului Maramureș, avem 200 de medici de familie care activează în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate, fiecare cu listă proprie de pacienți. Deficitul de medici de familie la nivelul județului Maramureș este de 90 de medici de familie, raportat la numărul optim de asigurați de 1.800 de persoane/lista unui medic de familie, doar în municipiul Baia Mare deficitul este de 19 medici de familie, iar orașul Borșa are un deficit de 8 medici de familie” – a declarat jr. Claudia Ganea, purtătorul de cuvânt al CAS.

Situația este și mai gravă în mediul rural. Aici avem numeroase localități fără medici de familie, iar pacienții sunt puși pe drumuri pentru consulturi.

„Situația deficitului de acoperire cu medici de familie rămâne o provocare. Există localități fără niciun medic de familie și fără puncte de lucru aparținând unor cabinete medicale din alte zone: Băsești, Băiuț, Asuaju de Sus, Oarța de Jos, Groși, Groșii Țibleșului, Băița de sub Codru, Ciocotiș și Someș-Uileac. De asemenea, alte localități nu au medici de familie proprii, dar beneficiază de puncte de lucru aparținând unor medici din alte zone: Boiu Mare, Bocicoel, Coltău, Dragomirești, Gârdani, Oncești și Șieu. În ceea ce privește dinamica personalului medical de medicină primară, în cursul anului 2024 au părăsit sistemul 11 medici de familie (prin pensionare, deces sau alte motive), iar în locul lor au intrat în relație contractuală 7 medici noi” – mai precizează Claudia Ganea.

Pentru a atrage tinerii spre această specializare și pentru a-i determina să profeseze în localitățile din mediul rural, este important ca autoritățile locale să se implice. CAS Maramureș poate acorda sporuri care pot ajunge și până la 69%, pentru a încuraja doctorii să meargă în zonele izolate.

„Este esențială susținerea venită din partea autorităților locale și centrale pentru a facilita instalarea de noi cabinete, în special în zonele cu deficit acut. În privința zonelor izolate sau greu accesibile, CAS Maramureș are posibilitatea acordării de sporuri, între 3% și 69%, de care beneficiază 92 de cabinete medicale și puncte de lucru ale acestora. Se profilează, în mod clar, riscul unei crize de medici de familie în județul Maramureș, dacă nu va exista o strategie de atragere a tinerilor specialiști, mai ales în mediul rural” – concluzionează reprezentanții instituției.