Ne decidem să acţionăm sau ne jucăm mai departe cu focul?

Din păcate, conducătorii de ieri şi de azi ai României dau dovadă de un egoism feroce. Au ieşit în presă şi ne-au spus că au înţeles votul. Că merg la negocieri fără pretenţii. Apoi, în spatele uşilor închise, au început să-şi protejeze puşculiţele, sinecurile. Spre disperarea preşedintelui, care începe să înţeleagă cu cine are de-a face. Au avut tupeul chiar să sugereze să plătim noi o taxă de solidaritate, noi, în timp ce nevestele, iubitele, nepoţii sunt bine mersi pe posturi calde şi în consilii de administraţie.

Un economist american, Arthur Laffer, definea succint ce se petrece acum la noi: ”Nu-i plătiţi pe cei care nu muncesc şi nu-i taxaţi pe alţii pentru că muncesc! Simplu!” Au reacţionat şi patronatele, care întreabă viitorul Executiv: „Cum putem vorbi de solidaritate când unii muncesc şi alţii cheltuie?” Sugerând firesc măsuri de reducere a risipei, nu a taxa mai mult pe cei ce produc? Vreţi altă aberaţie? După ce ai reuşit să impui plăţile cu cardul, acum să taxezi plata cu cardul, adică la preţurile oricum galopante tu să mai adaugi la casă ”ceva pentru Statul suferind?” Cine va mai plăti cu cardul?

Iată un exemplu şocant, dat de Kelemen Hunor: ”La Salrom, în Bucureşti, sunt 600 de angajaţi. Ce fac ei? La Praid sunt 60 de mineri!” Altul dat de Valeriu Nicolae ce vizează o fostă secretară a lui Emil Boc, care a avansat de la un salariu de 300 de euro la… limuzină de lux Jaguar şi bloc în construcţie în Cluj. Dar de ce să mergem atât de departe şi să nu ne uităm pe înregistrările din dosarul doamnei ex. ministru al Sănătăţii de care eram atât de mândri. Din ascultări reiese că doamna se pregătea să treacă de la 7% comision la mai mult, că era defazată de piaţă… alţii erau la 10% deja… Dar lasă, datoria externă a României a ajuns la 209 miliarde euro, nu stăm rău. La modul declarativ, viitorul Guvern vrea reduceri de cheltuieli la investiţii fără noimă, reduceri de personal, de cheltuieli de funcţionare, de subvenţii plus comasări. În realitate? Deocamdată, nimic. Replica? Sindicatele din învăţământ se declară siderate şi pornesc la grevă. Evident că au dreptul. Doar elegant ar fi să explice cum s-a ajuns ca numărul de angajaţi în Învăţământul preuniversitar să crească cu 19.000 în 10 ani, în condiţiile scăderii constante a numărului de elevi, cu 15.000 numai între 2023-2024, în timp ce, culmea, în învăţământul universitar unde există şi autofinanţare, numărul de angajaţi a rămas constant la 70.000 de persoane. Adică… tocmai nu s-a prezentat la BAC un sfert din absolvenţi, nu există niciun mesaj? Dar de ce să nu amintim primăriile? Că acolo a avut loc un exod imens a celor cu „ceva bani”: între 2015-2025, la administraţiile publice locale a crescut numărul de funcţionari de la 234.000 la 284.000, cu 50.000 de funcţionari în plus, în condiţiile în care Statul şi UE investeau masiv în tehnologizare, digitalizare, e-ghiseu şi alte năzbâtii. O explicaţie, atât.

În rest, din păcate, atât cei de la Stat, cât şi cei de la privat suntem la mâna politicienilor. Care ”au înţeles perfect mesajul nostru”, doar au doctorate şi diplome de la Colegiul de Apărare, ştiu ei care e treaba, nu noi… Doar că au o problemă cu aplicarea cunoştinţelor: fac ce fac şi le aplică tot lor! Grindeni, Neacşi, Zamfiri, alde Stoica, alţii, se dau cu părerea, analizează, fac pe fetele mari. Mai lipseşte să se trezească Iohannis să ne transmită laconic ceva. Că Băsescu s-a dus patriotic să se trateze la Paris, nu poate. De-acolo nu-l lasă să posteze la 1 noaptea… O seamă de primării se apropie de faliment şi va fi grav, de nu ne credeţi priviţi cum vă cresc taxele, cum sunteţi deja taxaţi pentru orice. Singura noastră nedumerire este cum Nimeni, dar absolut Nimeni, nu vrea să citească amărâta de Constituţie, care, la articolul 8, zice aşa, clar: ”Partidele politice se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii. Ele contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor, respectând suveranitatea naţională, integritatea teritorială, ordinea de drept şi principiile democraţiei”. Dar articolul numerotat aproape ironic 69? „În exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în serviciul poporului”. Adică scrie negru pe alb că ar trebui să lucraţi pentru noi, ca să ne fie bine! Dar la Articolul 47? „Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent”.