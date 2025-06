Pe centura Băii Mari au început lucrările la noul pod tehnologic!

S-a dat startul lucrărilor de construire a unui nou pod (provizoriu) peste râul Săsar, pe centura de ocolire a Băii Mari. Acesta va ajuta reluarea traficului în zona vechiului pod surpat. Execuţia ar trebui să se încheie în maximum o lună de zile.

„Au început lucrările de la podul tehnologic de pe varianta de ocolire. Chiar dacă a fost o situaţie de calamitate, socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg, iar procedurile şi respectarea legislaţiei trebuie să existe şi în astfel de situaţii. Aşa că până acum a durat mai mult decât am anticipat iniţial. Am parcurs toate etapele procedurale, iar Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri a încheiat deja un contract cu un constructor – ARL. După ce s-au făcut expertizele, s-a făcut proiectul, am ajuns şi în faza de execuţie. Vorbim de un pod tehnologic pe care se va derula trafic greu, dar în condiţii mai bune, probabil, decât s-a circulat pe vechiul pod, ţinând cont că vom rezolva şi problema cu trecerea la pasajul de cale ferată” – a spus primarul Doru Dăncuş.

Ca date tehnice putem menţiona că deschiderea podului va fi de 40 de metri. Structura podului vine din Polonia, pe 15 trailere cu transport agabaritic. În tot acest timp, până la sosirea componentelor noului pod, se pregăteşte terenul pentru amplasarea lui. Drumul perimetral nou construit pentru pod are o lungime de 250 de metri, cu tot cu lungimea podului. Termenul de execuţie a lucrărilor este de maximum o lună de zile, conform caietului de sarcini.