Vecini interesanţi în Maramureş

Neaşteptate şi interesante vecinătăţi

Da, am mai abordat subiectul. Dar avem constante surprize! Parcurgi Maramureşul, te rătăceşti sau vrei să te orientezi mai bine, opreşti la un bade, întrebi de un sat şi zice absolut natural: „Ia, aici-i, păstă culmea asta!” Cum aşa? Păi ne ajută Google Earth, iar alături de observaţiile din teren.

Vecinătăţi peste graniţe

De exemplu, satul Asuaju de Sus este aproape lipit de Bârsăul de Sus, din judeţul Satu Mare, doar o coamă de deal şi o păşune odinioară disputată le desparte. Din Viile Apei la Racşa Vii din Sătmar nici nu apuci să accelerezi bine şi ai ajuns. Pe graniţa cu Ucraina e mai complicat, dar parcă mai frumos: Teceu Mic al nostru e vecin peste Tisa şi au şi o jumătate de pod, cu Teceu Mare, sat maghiar din Ucraina. În vecinătate, satul Piatra al nostru e vecin cu Iablunikva peste… un pârleaz! Sighetul e vecin peste apa Tisei cu Slatina, dar şi cu Biserica Albă. Interesant, dar explicabil cumva, dat fiindcă au fost ale noastre, Bocicoiu Mare e vecin peste apă cu… Bocicoiu Mare, da! La fel, Lunca la Tisa se învecinează în Ucraina cu… Lunca. Dar să lăsăm graniţa ţării şi să vedem cum ne arată limitele montane. Creasta Rodnei face o vecinătate superbă, chiar dacă mănânci 2 conserve până dincolo, între Moisei şi Borşa cu Maieru, Anieş, Rodna, Şanţ, Valea Vinului din Bistriţa-Năsăud. Mult mai aproape, la 5-6 curbe de drum naţional, sunt Săcel de Dealu Ştefăniţei. Peste o culme se află satul lăpuşean Larga de satul bistriţean Molişet, ambele frumoase. Mult mai interesantă e vecinătatea satului Dealu Mare.

Ne spune o poveste simpatică viceprimarul din Coroieni: „Mă văd cu un bade şi zice…nu ştii ce am păţit, dom’ vice…mi-a fugit vaca şi am fugărit-o prin trii judeţe!”

În realitate, Dealu Mare e vecin cu Măgoaja din judeţul Cluj şi cu Gostila din judeţul Sălaj! Peste câte un deal. Cel mai mic cătun din Maramureş, Jugăstreni, cel cu 30 de locuitori şi un singur copil, se învecinează peste deal cu satul sălăjean Şasa, nu cu mult mai mare… cu 40 de locuitori. Continuăm lista cu vecinătăţi între Vărai şi Purcăreţ, Fericea şi Vălişoara, tot spre Sălaj. O altă vecinătate interesantă avem la Ariniş, de unde poţi merge în satul sălăjean Ulciug, din care să ieşi iar în Maramureş, spre Someş Uileac.

Vecini la noi

În interiorul judeţului mai avem interesante anomalii. Cum e Culmea Prelucilor cea cu sate aparţinând la 2 oraşe şi 4 comune. Dar şi satele Vărai, Fericea, Duruşa, Stejera, Chelinţa, Iadăra, Remeţi pe So­meş, care sunt la bazele aceluiaşi deal mare! Tot peste culmi, dar mai „pe lung” se învecinează Cicârlău cu Nistru, apoi cu Băiţa. Apoi cu Valea Usturoiu apoi cu Firiza-Blidari. Sau Chiuzbaia cu Ferneziul. Sigur, Baia Mare se învecinează sus, spre nord, cu Negreşti, Săpânţa, Giuleşti, Deseşti! Tot peste culmi sunt vecinătăţi între linia Copalnic-Vad-Lăschia-Făureşti-Şurdeşti cu linia Cerneşti-Fânaţe-Ciocotiş-Trestia-Izvoarele. La fel, paralele sunt văile cu satul Poiana Botizii cu cea de la mănăstirea Râoaia cu Minghetul, toate converg spre… Botiza! O altă interesantă vecinătate o are satul Coştiui de pe Valea Vişeului, cu Valea Stejarului de pe Mara, dar şi cu Onceşti şi Bârsana de pe Valea Izei! Iată şi o interesantă vecinătate între cătune: unul de Poienile de sub Munte cu altul al oraşului Vişeu de Sus. Şi evident mai sunt. Şi mai avem de căutat.