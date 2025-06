Ziua Internațională a Jocului, marcată de Asociația Pirita Children

Ziua Internațională a Jocului, marcată în data de 11 iunie, a fost prilej de bucurie pentru copiii din cadrul Asociației Pirita Children. Alături de voluntari, aceștia au avut parte de numeroase activități interactive.

„Joaca nu este doar distracție, este un drept fundamental al fiecărui copil, recunoscut oficial în Articolul 31 din Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Copilului, care afirmă dreptul la odihnă, timp liber și activități recreative. La Asociația Pirita Children, credem cu tărie în puterea jocului și promovăm învățarea prin joacă în fiecare zi. Pentru noi, joaca înseamnă creștere, conexiune și bucurie. Am început cu entuziasm cea de-a doua tură de voluntari americani și am spart gheața cu un joc muzical de cunoaștere, apoi fiecare voluntar a lucrat cu câte un copil la activități creative: am pregătit surprize pentru doamnele învățătoare de la școală, am spus povești și am învățat unii de la alții” – au mărturisit responsabilii asociației.