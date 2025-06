Ce dotări va avea cel mai mare loc de joacă din Baia Mare?

Primăria construieşte cel mai mare și mai modern loc de joacă din Baia Mare, pentru copiii de toate vârstele! Acesta este amplasat pe Câmpul Tineretului şi va beneficia de o mulţime de dotări pentru toate categoriile de vârstă.

„Vestea bună este pentru adolescenții și tinerii iubitori de mișcare în aer liber: locul va include și o zonă cu aparate dedicate pentru street work­ out! Mulți părinți ne-au semnalat în ultimele luni starea degradată a locului de joacă de lângă Câmpul Tineretului, poate și unul dintre cele mai frecventate din municipiu. Am decis, așadar, să facem un efort și, în loc să îl tot cârpim, construim de la zero aici cel mai mare loc de joacă din oraș, cu o suprafață de 1.500 m². Pe lângă reamenajare, cu suprafață de protecție nouă și echipamente pentru street work out dedicate adolescenților, tinerilor și nu numai, vom monta aici și o cișmea, respectiv echipamente de joacă moderne pentru mai multe categorii de vârstă”, au spus cei din autoritatea locală.

Astfel, pentru grupa de vârstă 0-3 ani, dotările vor fi: complex de joacă, leagăn copii mici, 3 figurine pe arc pentru o persoană, o figurină pe arc pentru 2 persoane, căsuță de joacă pentru copii mici.

Dotările dedicate grupei de vârstă 3-12 ani: complex de joacă copii mari, complex hexagonal leagăne, echipament leagăn multiplu, carusel, căsuță de joacă, piramidă cu sfori, balansoar cu 2 arcuri.

De asemenea, printre noutăți vor exista: tobogan dublu pentru cei mici, leagăn cu 6 locuri pentru copii 3-12 ani, căsuță pentru copii mari, echipament joacă balansare, rotație pentru copii mari şi aparate de street work out și fitness pentru adolescenţi.