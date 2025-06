Circa 300 de pacienți se adresează zilnic Unității de Primiri Urgențe la spitalul județean

La finalul mandatului său de manager al Spitalului Județean de Urgență Baia Mare, Alexandru Oros a precizat că, în ultimii ani, a crescut considerabil numărul internărilor de zi, precum și cel al pacienților care trec pragul Unității de Primiri Urgențe. Astfel, unitatea medicală are adresabilitatea unui spital regional și atrage pacienți din județele vecine.

”În 2021, era o medie de 2300 spitalizări de zi pe lună, astăzi sunt 3000 de spitalizări de zi pe lună, ceea ce înseamnă mai mulți bani la bugetul spitalului virați de Casa de Sănătate. În 2021, era o medie de 200 de prezentări în 24 ore la UPU, astăzi suntem cu o medie de 300 de prezentări în 24 ore, datorită aducerii mai multor doctori specialiști în spital. În 2021, bugetul pentru medicamente era de 700.000 lei pe lună, astăzi este de peste 1,7 milioane lei, având în permanență stocuri de medicamente, pentru a nu intra în criză de medicamente. În 2021, am preluat conducerea spitalului cu peste 5 milioane lei restanțe la furnizori, cu plăți decalate la 3 luni, iar astăzi, spitalul este cu plățile la zi și cu un excedent de 23 milioane lei în conturi, în condițiile în care am investit din propriile fonduri 7 milioane lei în diferite proiecte de modernizare a spitalului. Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibile fără sprijinul echipei extraordinare de la Spitalul Județean de Urgență «Dr. Constantin Opriș» Baia Mare, echipă formată din medici, asistente, personal administrativ, brancardieri, toți contribuind prin munca lor la ceea ce este astăzi Spitalul Județean de Urgență, o unitate spitalicească model, cu dotări de ultimă generație și cu specialiști în domeniul medical competenți și dedicați pacienților” – a declarat Alexandru Oros.