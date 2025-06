Final de sezon și în Liga 5

Final de campionat și în Liga 5 din Maramureș. Sâmbătă și duminică s-a jucat ultima rundă din Play-Out, rundă în care am avut parte de multe reușite, inclusiv cu o echipă care a marcat de 10 ori în poarta adversarei.

ACS Satu Nou de Sus a fost desemnată campioana sezonului 2024/ 2025, la mare distanță a urmat-o AS Ulmeni, podium încheiat de Rapid Satu Nou de Sus, cu o diferență la fel de mare față de locul secund.

Play-off, etapa 14: ACS Satu Nou de Jos – ACS Viitorul Culcea-Săcălășeni 9-0 (5-0); ACS Măgura Coaș – AS Ulmeni 2023 7-4 (3-4); ACS Viitorul Gârdani – CS Rapid Satu Nou de Sus 9-5 (3-1); AS Mireșu Mare – ACS UAC Europe 10-4 (4-0).

Clasament final: 1. ACS Satu Nou de Jos – 44 p; 2. AS Ulmeni – 33 p; 3. Rapid Satu Nou de Sus – 22 p; 4. Viitorul Gârdani – 21 p; 5. Măgura Coaș – 18 p; 6. AS Mireșu Mare – 14 p; 7. UAC Europe – 12 p; 8. Viitorul Culcea-Săcălășeni – 11 p.