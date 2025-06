Ziua de naștere a Preasfințitului Părinte Episcop Iustin

Luni, 23 iunie 2025, Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare a fost în sărbătoare de ziua de naștere a Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, zi cinstită prin Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de Preasfințitul Părinte Episcop Iustin împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar, și un sobor numeros de preoți și diaconi.

„În preziua prăznuirii Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, cu voia lui Dumnezeu, împreună cu Preasfințitul Părinte și frate al nostru întru slujire Timotei Sătmăreanul am săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala noastră Episcopală. Am făcut o tradiție să liturghisim în această zi, aducându-ne aminte de cei care ne-au dat viață, de cei care au avut un rol deosebit în formarea noastră, în drumul și călătoria noastră pe care Dumnezeu ne-a rânduit-o aici pe Pământ, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Fiecare viață este, de fapt, o călătorie, iar călătoria dacă o facem împreună cu Dumnezeu, împreună cu protectorii noștri spirituali, cu cei cărora le purtăm numele, cu îngerul nostru păzitor și ocrotitor, purtând în gând și în amintirea noastră pe toții cei dragi, pe părinții care ne-au născut, pe părinții duhovnicești prin care ne-am format și prin care am primit înțelesurile duhovnicești ale vieții noastre creștine și ale existenței noastre, atunci călătoria noastră este cu folos. Atunci se numește că suntem pe calea cea bună, avem conștiința că suntem chemați să sfințim zilele vieții noastre, să înnobilăm și să binecuvântăm locul unde viețuim, unde trăim, fiind, deci, în acord, în simfonie cu legile creației și cu legile lui Dumnezeu, să sfințim timpul în care trăim, să facem lumină, fiecare om este chemat să fie lumină. Și Mântuitorul acest lucru ni l-a spus: voi sunteți lumina lumii. Noi în lume suntem chemați să fim lumină, fiecare în locul lui, unde i-a dăruit Dumnezeu misiunea să o împlinească, face câtă de multă lumină poate. Păstorii de suflete sunt chemați în mod special să fie lumină și să lumineze poporul lui Dumnezeu. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru tot darul pe care l-am primit de la El în viață, noi, Biserica lui Hristos în care am fost chemați să păstorim, dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate darurile pe care le-a revărsat peste poporul lui Dumnezeu, peste cei pe care ni i-a dăruit, pentru ucenicii pe care ni i-a dăruit să îi formăm și care astăzi, la rândul lor, sunt părinți învățători, și pentru toate acestea, într-o zi în care ai văzut lumina soarelui acesta lumesc, dar și frumusețea vieții ca dar al lui Dumnezeu, nu poți decât să te minunezi și să-I mulțumești cu recunoștință, cutremurându-te de tot ceea ce lucrează Dumnezeu prin neputințele noastre omenești, pentru că tot ce avem, tot ce suntem, tot ce realizăm, tot ce înfăptuim, de fapt, este voia și lucrarea lui Dumnezeu prin slăbiciunile noastre omenești, prin puțina noastră pricepere și puținul nostru efort și puțina noastră râvnă pe care o avem. Dumnezeu sporește și puterile, și râvna, și înțelepciunea, și gândurile bune, și lumina, toate le sporește ca să prisosească și nouă și celor din jur. Slavă lui Dumnezeu pentru toate. În genunchi îi pomenim pe toți părinții noștri duhovnicești, cei după trup și cei duhovnicești și lui Dumnezeu în Treime Îi aducem slavă pentru tot ceea ce a hotărât să se întâmple minunat în viața noastră și în biserica Fiului Său. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul slujitor la această zi importantă a Întâistătătorului Eparhiei noastre a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar eparhial, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic și misionar, Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarhul mănăstirilor și schiturilor și starețul Mănăstirii Rohia, Protos. Serafim Bilț, eclesiarh, Pr. Adrian Mihali, consilier eparhial administrativ, Pr. Virgil Jicărean, consilier eparhial pentru patrimoniu sacru și pictură bisericească, Pr. Dr. Valeriu Vana, consilier eparhial pentru pelerinaje, responsabilul Agenției „Pelerinul Creștin”, Pr. Andrei Emil Pop, inspector eparhial, Pr. Viorel Bud, Pr. Prof. Florin Hoban, directorul Seminarului Liceal Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Drd. Claudiu Ciascai, duhovnicul Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Florin Bălan, Pr. Ionuț Pleș, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeș, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Gherasim Nap, șeful de cabinet al Arhiereului Vicar, Arhid. Dumitru Botiș, directorul serviciilor medicale, Arhid. Ioan Onuț Păcurar, referent al Secretariatului Eparhial, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol, Arhid. Petru Vasile Bud, Arhid. Vlad Nechita, Diac. Alexandru Cupșinar, Diac. Prof. Ionuț Hotico, Diac. Vasile Chindriș.

La ectenia pentru cei adormiți au fost pomeniți Înaltpreasfințitul Părinte Justinian, Arhimandritul Serafim Man, Monahul Nicolae Steinhardt, părinții după trup Ștefan și Maria Magdalena monahia, frații și surorile.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului și Părinții de la strana Catedralei.

După Sfânta Liturghie a fost oficiat un Te-Deum de mulțumire lui Dumnezeu pentru bunurile și bucuriile revărsate asupra Preasfințitului Părinte Iustin ca Întâistătător al Eparhiei.

Între oficialități s-au aflat prefectul Florian Sălăjeanu, parlamentari și foști parlamentari, oameni politici, preoți, monahi și monahii, ofițeri activi și în retragere, credincioși tineri și vârstnici.

Cuvântul aniversar

Un cuvânt duhovnicesc de o profunzime aparte a rostit Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul despre cel ce le-a fost tinerilor călugări de la Mănăstirea Rohia părinte și povățuitor, îndreptător și călăuzitor pe calea slujirii lui Dumnezeu.

„O zi aniversară este o zi plină de bucurie duhovnicească, a spus Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar, pentru că se vorbește și este întemeiată pe cuvântul lui Dumnezeu și pe viață, pentru că viața este de la Dumnezeu. Într-o altfel de atmosferă duhovnicească și sfântă ne găsim astăzi în ajunul sărbătorii nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, ziua de 23 iunie, când pentru Episcopia noastră a Maramureșului și Sătmarului este un moment solemn, de mare încărcătură duhovnicească și spirituală, și anume este vorba de împlinirea 64 de ani de viață pământească ai Preasfințitului Părinte Episcop Iustin al Maramureșului și Sătmarului. Astfel, însoțiți împreună cu Părinții din Permanența Eparhială și părinții de la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, împreună cu un sobor de 12 diaconi, am săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala din Baia Mare, în prezența mulțimii de credincioși și autorităților județene și militare, aducând mulțumire Bunului Dumnezeu pentru darul sfânt al vieții și pentru toate binefacerile pe care le-a revărsat asupra Preasfințitului Părinte Episcop Iustin al Maramureșului și Sătmarului. Pentru toate îi mulțumim lui Dumnezeu și L-am rugat și-L rugăm să-și reverse binecuvântările Sale peste Preasfinția Sa, să-i rânduiască sănătate de plină, putere de muncă în ogorul Domnului și să rămână, să-i rânduiască Dumnezeu sănătate, spor și binecuvântare ca să ne călăuzească pe calea spre Împărăția lui Dumnezeu în noi toți care suntem ucenicii direcți ai Preasfinției Sale, cler și popor, și o rugăm pe Maica Domnului să-L acopere cu cinstitul ei Acoperământ pentru că din tinerețile Preasfinției Sale, de la vârsta de 14 ani, când a urcat în Dealul cel Sfânt al Rohiei, în Muntele cel Sfânt al Rohiei, Maica Domnului i-a devenit o a doua mamă. În brațele ei de mamă și sub binecuvântarea și acoperământul ei, Preasfinția Sa a trecut din treaptă în treaptă duhovnicească, iar la chemarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Justinian, în 94, i-a devenit colaborator în slujirea de Arhiereu Vicar al Episcopului Maramureșului și Sătmarului, iar în anul 2016, când Dumnezeul a chemat întru Împărăția a Sa pe vrednicul de pomenire Arhiepiscop Justinian, prin vrerea lui Dumnezeu și alegerea Sfântului Sinod, a devenit părintele nostru duhovnicesc, chiriarhul Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Pentru toate acestea, și mai ales în această sfântă zi de prăznuire și de aniversare, i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru tot și pentru toate și pentru faptul că ne-a dăruit bisericii, clerului și poporului din Episcopia Maramureșului și Sătmarului un astfel de părinte duhovnicesc. Pentru mulți și fericiți ani, Dumnezeu să-L binecuvânteze și Maica Domnului să-L ocrotească pe Preasfințitul Părintele nostru Iustin.”

Din partea Permanenței Eparhiale, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a primit o icoană cu Maica Domnului cu Pruncul, „Dulcea Sărutare” și un coș cu flori.

În cadrul acestei festivități, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a distins pe doamna Monica Medan, contabila Episcopiei, cu Ordinul „Justinian Arhiepiscopul” pentru acribia activității pe care o desfășoară de mai mulți ani în ceastă funcție.

Din partea tuturor oaspeților, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a primit diferite cadouri, însoțite de urările de „La mulți ani!”, sănătate și viață lungă în slujba Mântuitorului Iisus Hristos.

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”