Dramele refugiaților, puse în valoare prin intermediul unui proiect

Poveștile refugiaților încep cu o fugă, dar pot continua cu o altă poveste, plină de speranță și bine. Reprezentanții ASSOC au încercat, în ultimii ani, să fie autorii, dar și naratorii unor astfel de întâmplări fericite.

„O parte din experiența aceasta am relatat-o, prin membrii echipei noastre din proiectul PRISM4, în cadrul evenimentelor organizate pentru marcarea Zilei Refugiatului și care s-au desfășurat sub coordonarea Instituției Prefectului – Județul Maramureș”, au spus cei de la ASSOC. Trei organizații reprezentative – ASSOC, Salvați Copiii România și YMCA – au marcat Ziua Refugiatului în Maramureș printr-o masă rotundă cu specialiști în domeniu, dar și cu o aniversare în aer liber, la Muzeul Satului. Drama refugiaților este, poate, cel mai dureros de înțeles atunci când o vezi în ochii unui copil, iar cei din ONG-uri s-au confruntat cu ea în mod direct, cel mai recent în urma războiului din Ucraina, dar și din alte zone de conflict. Copiii care au fost nevoiți să fugă din calea fricii și care și-au găsit o casă în Maramureș au început să se simtă în siguranță aici. „Confirmarea am primit-o chiar cu ocazia aniversării, când i-am văzut cum încep să râdă, cum se joacă și cum încep să recupereze copilăria pierdută… într-un loc care nu e «acasă», dar care îi primește cu brațele deschise. La ASSOC ne-am asumat misiunea de a crea un spațiu sigur și cald pentru cei care au fost nevoiți să plece, iar sprijinul nostru constă în programe de educație, consiliere și integrare, dar și într-o prietenie sinceră”.