Reflexii cromatice în Salonul Artelor de la Biblioteca Judeţeană

Asociația Artiștilor Plastici „Alexandru Șainelic” Baia Mare în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”Baia Mare a organizat în această săptămână vernisajul expoziţiei de pictură „Reflexii cromatice”.

Expun artiştii: Lena Tegzes, Carletta A. Iring, Hedviga Hoban, Simona Dron, Ionica Deac. Expoziția poate fi admirată pentru vizitare până în 7 iulie, conform programului bibliotecii, de luni până vineri, între orele 8-20.

„Împreună cu colegii expozanţi, am dorit să lăsăm un semn al trecerii prin lume, fiecare cu talentul și truda sa, cu eforturile proprii, pentru a ne regăsi, pentru a ne afirma. Deoarece Asociația Artiștilor Plastici Alexandru Șainelic Maramureș își propune să continue tradiția Școlii Băimărene, noi, ca membri ai asociației, am privit-o ca o mare, onorabilă și plăcută răspundere. Arta picturii este o formă minunată de exprimare, în care culorile prind viață, pictura ne oferă oportunitatea de a ne stimula imaginația și de a ne conecta cu lumea într-un mod unic. Sunt prezentate peisaje pline de viață, portrete expresive sau compoziții abstracte, în care ne putem exprima propria poveste de viață, descoperind o lume fantastică. Totodată creând artă, experimentăm o formă de terapie benefică pentru minte, corp și suflet. Prin tablourile expuse de noi, creații în culori vibrante sau picturi abstracte care inspiră conversații interesante, arta ne oferă un refugiu plin de expresivitate”, a spus în cadrul vernisajului una din artistele expozante, Carletta A. Iring.

Artista a mai adăugat că expoziţiile tematice i-au motivat mult pe membrii asociaţiei în procesul de creaţie. „Pictura este o călătorie plină de descoperiri, emoții și satisfacții. Prin intermediul acestei forme de artă, am încercat să exprimăm și să împărtășim ceea ce ne definește. Faptul că asociația are «brațele deschise» spre cei dornici de-a evolua ca artiști plastici, concomitent cu privilegiul de a putea fi alături de artiști profesioniști cunoscuți și valoroși, face ca asociația să fie un mediu de creștere, cu efecte pozitive, stimulative. Asociația noastră este și va fi un reper artistic, dar și un punct de referință în ceea ce privește munca unită a unei colectivități. Ca o mare familie în care diversitatea este un stimulent creator, un imbold motivațional, este locul în care ne întâlnim cu mare bucurie, deoarece prin artă, putem deveni mai fericiți, mai buni, mai frumoși. În această mare familie a asociaţiei din care facem parte, fiecare dintre noi am găsit bucuria firescului, a simplității, a terapiei prin artă, dar, am găsit şi un mare om de suflet, pe președintele Mihai Tirică, căruia-i mulțumim. Așa cum spunea și Nicolae Băciuț, care a activat cu gândul la întrepătrunderea dintre cultură, artă și presă: «Fiecare are un loc sub soare, cu fiecare are Dumnezeu un gând. Dumnezeu să binecuvânteze arta plastică. Pe cei care cred în ea!»”, a conchis Carletta A. Iring.

Cei prezenţi la vernisaj au avut parte şi de momente artistice încărcate de emoţii, susţinute de elevii Colegiului de Arte Baia Mare, sub îndrumarea prof. Diana Balea: Radu Chira – Flaut, prof. Maria Pocol, prof. corepetitor Ștefania Dragoș, Ernesto Kohler, Tudor Blaga – Chitară, Erik Olar – Chitară, Frederico Moreno Torroba–Torija, Tudor Blaga – Chitară, prof. Cristian Zaharia.