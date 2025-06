Miruna Avram a terminat bacalaureatul cu media 10, la Colegiul Naţional “Vasile Lucaciu”

Miruna Avram are 18 ani şi este absolventă a Colegiului Naţional “Vasile Lucaciu” din Baia Mare, secţia ştiinţe ale naturii. Este una dintre elevele care au obţinut media 10 la bacalaureat, la sesiunea de vară din acest an.

Spune că rezultatul a fost o surpriză pentru ea, deşi pe parcursul anilor şcolari a avut note bune, participând la diverse olimpiade şcolare. Acum, Miruna se pregăteşte intens pentru examenul de admitere la o facultate importantă din Bucureşti, motiv pentru care timpul ei este extrem de preţios. Cu toate acestea, în pauza de studiu, Miruna Avram a acceptat să răspundă şi la un scurt interviu pentru Graiul Maramureşului.

R: Cum a fost momentul în care ai aflat rezultatul de la bacalaureat?

M.A.: Nota primită la bacalaureat m-a luat complet pe nepregătite. Nu a fost niciodată scopul meu să obțin un asemenea rezultat, nu am mers la examen cu prea multe așteptări. Tot ce îmi doream era să iau peste 9. Ca urmare, atunci când mi-am aflat nota, nici nu mi-a venit să cred, nu știam dacă simt bucurie sau uimire, dar eram sigură că simt recunoștință.

R: Cât de mult te-ai pregătit pentru bacalaureat?

M.A.: M-am pregătit constant pentru bacalaureat încă de la începutul clasei a XII-a, dar cel mai mult timp îl alocam pregătirii pentru admitere. Bacalaureatul s-a aflat, mai degrabă, pe planul al doilea. Doar cu aproximativ trei săptămâni înainte de examen am început să îl prioritizez.

R: Examenul în sine cum ţi s-a părut?

M.A.: Nu mi s-a părut un examen prea greu. A avut exact nivelul de dificultate potrivit. Eu am dat probele scrise la limba română, matematică și biologie. Subiectele au fost destul de previzibile, asemănătoare cu cele din alți ani.

R: Care probă ţi s-a părut cea mai dificilă?

M.A.: Probabil cea la limba română. Am avut câteva dubii despre cât de bine am abordat subiectele.

R: Cât de potrivită e varianta în care probele orale de la bacalaureat să se desfăşoare în timpul şcolii, iar cele scrise la finalul liceului?

M.A.: Eu consider că aceasta este o variantă potrivită. Probele orale nu necesită prea multă pregătire prealabilă și nu reprezintă un stres la fel de mare ca proba scrisă, deci faptul că au avut loc în timpul școlii nu a reprezentat un inconvenient.

R: Cei 4 ani de liceu cum ţi s-au părut?

M.A.: Experiența mea de liceu a fost plăcută. Am avut norocul de a cunoaște mulți oameni care au devenit valoroși pentru mine. În plus, mereu m-am putut baza pe susținerea prietenilor și a familiei.

R: În ce alte activităţi interesante ai fost implicată pe parcursul liceului?

M.A.: Întotdeauna am făcut sport, am fost la voluntariat şi am participat la multe concursuri și olimpiade, cum ar fi cea de istorie, engleză și biologie.

R: Îţi doreşti să rămâi în ţară sau te atrage mirajul străinătăţii?

M.A.: Îmi place perspectiva unei vieți în străinătate. Încă nu sunt hotărâtă unde, dar voi vedea pe parcurs.

R: Ce le-ai transmite colegilor de vârsta ta?

Aș dori să le transmit colegilor mei felicitări pentru toate realizările lor de până acum și, nu în ultimul rând, mult succes la examenul de admitere la facultate!