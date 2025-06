Neadevărul, arma fatală a Politicii

Secondat de Minciună, Tupeu, Fals, Neadevărul a devenit arma fatală şi fatidică a Politicii mondiale. Exact la fel se aplică în SUA ca-n Rusia sau în România. Adevărul, evidenţele nu se mai aplică. Practic, ţi se spune în faţă că eşti atât de prost şi de manipulabil că poţi fi minţit de 2-3 ori/zi cu altă minciună, pe aceeaşi temă. Depinde cât de convins o spui. De unde ideea aceasta de editorial? Din…subconştient. Nu râdeţi. Aţipisem pe căldură, după-amiaza, după o zi de teren cu căldură mare. Mergea televizorul şi auzeam în fundal, aţipind, un pesedist, părea Simonis, care se jura că tot ce a făcut acum PSD la negocieri a fost pentru binele şi numai pentru binele cetăţeanului simplu, modest. Nu au negociat nimic altceva, funcţii, poziţii, rocade, decât binele cetăţeanului. M-am trezit furios, fără motiv. Era împlântat în subconstient. Noroc cu Facebookul, unde văd pe loc o glumă oribilă care a schimbat tonusul: „ştiţi bancul acela cu cetăţeanul care şi-a schimbat numele din C..cat Vasile în C..cat Ion? Eh, noi i-am zis rotativă”.

Deci, cine cum ne minte? Păi să vedem. După auditul la Romsilva, reiese că s-au înregistrat 3,1 milioane hectare de pădure cu valoare zero, ca să…nu existe prejudiciu la tăiere! Se fac liste cu măsuri de luat, primele care se întrevăd afectează direct omul simplu, deşi era vorba să nu. Între timp, niciun cuvinţel de salariul lui Isărescu de 80.000 de lei pe lună, de cel de 82.000 lei lunar al preşedintelui CCR, de pensiile de 25.000 lei ale magistraţilor, de cei 35.000 lei lunar sumă forfetară a parlamentarilor. De subvenţiile la partide de 77 milioane euro în 2024. De primele de pensionare de 500.000 lei. Cu tupeu monumental, un Ciolacu spune că nu e niciun dezastru, aşteaptă să vadă marile măsuri. Alţii repară după el, el râde în barbă. Apropo. Economie la sânge… cu cinci vicepremieri? Zău aşa. În paralel, creşteri de accize la combustibil, la zahăr, alcool, creştere cotă redusă TVA la lemne de foc, taxa de rovignetă.

Pe plan mondial? Cascadă de neadevăruri devenite politică de Stat. Preşedintele Iranului anunţă sfârşitul războiului de 12 zile şi felicită naţiunea pentru Marea victorie. Israelul la fel… Administraţia americană e nervoasă pe un funcţionar/analist care a dezvăluit că măreţul bombardament strategic n-a distrus potenţialul atomic al Iranului, abia a amânat cu câteva luni. Iar centrifugele acelea de îmbogăţire sunt bine mersi. Furie! S-a spus adevărul! Cum îşi permite? Afară cu el! Donald spune pe faţă că „există numeroase definiţii ale Articolului 5”, adică nu e sigur că intervine pentru altă ţară membră NATO. Vă reamintim ca să fie clar: SUA au activat articolul 5, singurii din istorie, şi ne-am dus cu toţii, pentru ei, în Afganistan! Dar el…are alte definiţii! La fel, întrebat dacă va aloca şi el 5% din PIB pentru înarmare, pentru NATO, zice nonşalant: Cred că noi nu trebuie s-o facem. Zău? În rest, toţi. Şi da, mesajul lui Mark Rutte, dat de gol de însuşi Trump, e greţos: „Vor plăti cu toţii în stil mare”. They’re gonna pay big time, în limba de lemn trumpistă! Ruşinos. Alt imberb, JD Vance, spune că SUA n-a fost în război cu Iranul când i-a bombardat, ci cu…programul lor nuclear! Da? Să nu fie confuzii. Sună la fel de non-adevărat ca replica lui Putin:”Ruşii şi ucrainenii sunt un singur popor, deci toată Ucraina e a noastră. Unde pune piciorul soldatul rus acel teritoriu devine al nostru”. OK, dar înseamnă că şi reciproca e valabilă, nu? Şi încă una de la un personaj ce se vrea uitat. Elon Musk dă în judecată statul New York pentru că…a cerut ca platformele sale să arate cum monitorizează discursul de ură, extremismul, dezinformarea, hărţuirea, implicarea în politica altor state. El dă în judecată statul care i-a cerut aşa ceva…

Dar să încheiem cu antidotul. Cu adevăruri spuse, cu orice preţ. Rabinul britanic Elhanan Beck – Israelul este cel mai periculos loc din lume pentru evrei. Michael Douglas, 80 de ani- „Lumea trece prin cel mai rău moment de care îmi pot aminti”. Conflictul din Ucraina a contribuit cu 1,1% la creşterea inflaţiei şi la scăderea PIBului cu 1,4 % pentru ţările din jur, inclusiv România. Numărul de angajaţi la stat a crescut cu 120.000 în ultimii 10 ani, din care 50.000 în administraţia publică locală. Robert F. Kennedy a reangajat 942 de persoane date afară de la Centrul de Control al Bolilor şi din Ministerul Sănătăţii. Aparent nu merge cu descântece! Iar Neadevărul are picioare scurte!