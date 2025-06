Nostalgia școlii de altădată

Întâlnirile după un număr de ani ale absolvenților de liceu sau facultate cu foștii profesori fac parte din tradiția școlii românești. Ocazie pentru participanți să asocieze în memorie anii de școală cu vremurile adolescenței și tinereții timpurii, etape unice ale vieții.

Amintiri plăcute și stări afectiv emoționale pot produce și anii petrecuți în școala generală din satul natal, suprapuși cu ai copilăriei trăite în mijlocul familiei. În ultima vreme, generații de absolvenți ai școlii de odinioară din Fărcașa organizează întâlniri festive de mare ținută, neobișnuite la nivelul învățământului gimnazial. La sfârșitul săptămânii trecute, într-o atmosferă emoționantă, s-au revăzut absolvenții promoției 1970 și foștii lor profesori rămași în viață. Conform protocolului, în memoria celor trecuți într-o altă lume s-a păstrat un moment de reculegere. Din partea primarului Ioan Stegeran, viceprimarul a dat citire participanților un mesaj plin de emoții și urări de sănătate. La strigarea cataloagelor în cele două clase de absolvenți, din motive obiective, s-a înregistrat și un număr de absenți, că așa-i viața. La fiecare absolvent, în scurta lui expunere în postura de pensionar, părinte, bunic, s-a regăsit o mică istorie personală, presărată cu bucurii și necazuri. Și totuși, acest gen de întâlnire în Fărcașa are motivații și semnificații deosebite. Indiferent de domiciliu, absolvenții de altădată sunt dornici de a reveni organizat acolo unde probabil le mai trăiesc părinții, rudeniile, prietenii și vecinii. Dorința lor este justificată, deoarece localitatea oferă tuturor generațiilor condiții de a se întâlni de câte ori cred de cuviință. Fărcașa și satele aparținătoare Tămaia, Sârbi și Buzești, pe parcursul unui sfert de veac, s-au înscris pe drumul progresului, civilizației și prosperită­ții. La ora actuală, Fărcașa, sub aspect economic și social, reprezintă emblema comunităților rurale ale județului Maramureș. Cum a pus bazele și a consolidat economia unei localități rurale, a reușit să-i mențină evoluția și dinamica sa primarul explică într-o carte lansată recent într-un cadru festiv. Ca om al școlii, apreciez modul în care conducerea a reușit să adapteze învățământul postgimnazial la economia prosperă a comunei. În urmă cu mai mulți ani, au încercat și ei cu liceul și au văzut că nu merge. Și-au dat seama că mediul rural nu este compatibil cu învățământul liceal de performanță. Prin urmare, au dezvoltat învăță­mântul profesional, în ideea că economia locală le poate asigura absolvenților locuri de muncă. În tinerețe am slujit școala din Tămaia și despre Fărcașa ar fi multe de spus. Ca orice eveniment de o asemenea amploare, s-a încheiat cu o masă festivă la restaurantul Rustic din localitate. Unde seria amintirilor a continuat și s-au perfectat noi întâlniri.

prof. Vasile ILUȚ