Studenţi de la „Nord”, în practică la Primăria Baia Mare

Edilul municipiului este „gazda” câtorva tineri studenţi din oraşul nostru pentru trei săptămâni. Asta pe durata stagiului de pregătire pe care studenţii îl vor face în Primăria Baia Mare, exact la specializarea pe care o urmează.

„Am învățat să am încredere în tineri. În capabilitățile lor, în atenția la detalii, dar mai ales în visurile lor și determinarea pe care o au de a le atinge. Poate fi greu pentru noi, cei pe care viața i-a «condimentat» deja cu toate nuanțele realității, să ne lăsăm purtați de idealismul lor. Dar, dacă e ceva ce am descoperit în timp, este că tocmai curajul și entuziasmul lor de a clădi ne lipsesc uneori nouă, iar Baia Mare și viitorul acestui oraș se bazează mai mult ca oricând pe ei! Timp de trei săptămâni, am onoarea de a le oferi unor tineri sclipitori, studenți în anul II la Specializarea Comunicare și relații publice din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, șansa să practice această specializare pentru care se pregătesc direct la Primăria Baia Mare, alături de colegii mei de la Direcția Comunicare și relații publice”, a spus Doru Dăncuş, edilul municipiului. În prima zi de practică, studenţii s-au cunoscut mai bine cu primarul. Apoi acesta i-a invitat pe „învăţăcei” să îl însoţească și la o sesiune de audiențe cu cetățenii, ca parte din agenda zilnică a primarului și a direcției din care, în următoarele trei săptămâni, vor face parte. „Tocmai pentru că am încredere în tineri, vor primi responsabilități serioase în acest stagiu de practică. Vor activa în toate activitățile importante ale acestei direcții, de la comunicare la relații publice, relații cu publicul, turism și parteneriate civice. I-am rugat, de asemenea, să țină cont de aparițiile din presa locală și toate mesajele cetățenilor din social media, pentru că fiecare subiect legat de orașul nostru e important și trebuie luat în considerare. Nu în ultimul rând, i-am invitat pe studenți să participe la ședința de Consiliu Local de astăzi (n.r. vineri), să se bucure împreună cu noi de un eveniment festiv ocazionat de decernarea titlului de cetățean de onoare unei personalități locale cu totul și cu totul deosebite”, a conchis şeful administraţiei publice băimărene. Cei patru tineri studenţi care învaţă pe viu ce înseamnă a lucra în administraţia publică locală sunt: Oana, Alexandra, Larisa și Răzvan.