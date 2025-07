Epurarea apei uzate cu consum zero de energie – o premieră tehnologică

Un nou proiect revoluționar în domeniul epurării apei uzate promite o soluție inovatoare cu impact minim asupra mediului: o stație de epurare cu consum zero de energie. Această inițiativă este parte a eforturilor continue de protejare a resurselor de apă și de reducere a amprentei de carbon în sectorul infrastructurii de mediu. Proiectul îmbină tehnologii avansate și practici sustenabile pentru a asigura un proces complet de epurare a apei uzate, fără a depinde de surse externe de energie. Stația utilizează o combinație de surse regenerabile, optimizarea proceselor biologice și recuperarea energiei din fluxurile de epurare, pentru a-și autosusține funcționarea.

Ca tehnologii inovatoare în proiect se regăsesc sisteme avansate de tratare biologică implementate în procesele de epurare care, prin microorganisme, descompun eficient poluanții organici din apele uzate. O direcție importantă a proiectului o reprezintă recuperarea și reutilizarea apei astfel, apa epurată este reintegrată în circuitul naturii prin utilizări industriale, irigații sau alte scopuri nealimentare local.

Beneficiile principale ale stației de epurare cu zero consum de energie constau în autonomia energetică, ceea ce înseamnă că, prin utilizarea energiei verzi, stația nu necesită alimentare din rețeaua electrică. Având astfel un impact ecologic minim, prin reducerea consumului de energie fosilă contribuie la scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră. Eficiență sporită a sistemului implementat optimizează tratarea apei uzate, îndeplinind cele mai stricte standarde de calitate pentru apa epurată. Sustenabilitatea economică se reflectă mai precis și prin costurile de operare reduse semnificativ datorită autosuficienței energetice. Un impact major asupra mediului este adus prin reducerea consumului de apă potabilă la punctele de consum, deoarece apa epurată prin acest proces poate fi refolosită pentru irigații, răcirea echipamentelor industriale sau alte procese tehnice.

„Această tehnologie marchează un pas important spre un viitor mai verde, unde infra­structura urbană este în armonie cu mediul înconjurător. Stația de epurare cu consum de energie zero demon­strează că este posibil să avem soluții eficiente de epurare a apei uzate fără un consum excesiv de resurse naturale”, după cum spun concluziile studiilor naționale și internaționale actuale.

Proiectul este susținut și implementat în cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca, în clădirea Facultății de Inginerie a Instalațiilor, care contribuie la dezvoltarea unei infrastructuri moderne și ecologice, alături de alte proiecte de succes. Implementarea acestei stații va servi drept model pentru viitoarele inițiative de gestionare sustenabilă a apei în întreaga regiune Nord-Vest. De asemenea, colaborarea cu instituții de cercetare și organizații de mediu din țară și străinătate asigură implementarea celor mai eficiente soluții tehnologice și operaționale.

În paralel cu dezvoltarea stației, proiectul include și o componentă de educație ecologică, menită să conștientizeze populația despre importanța utilizării responsabile a apei și a energiei. Prin ateliere, conferințe și campanii de informare, comunitățile locale vor fi implicate activ în promovarea și adoptarea practicilor sustenabile.

Iată câteva argumente pentru actualii absolvenți de liceu să opteze pentru o variantă tehnică de viitor în ingineria instalațiilor, ca specialiști de marcă. Aceasta se face prin îndreptarea pașilor către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, instituție de învățământ superior de excepție, unde Facultatea de Inginerie a Instalațiilor vă așteaptă în perioada admiterii, pentru a deveni studenți participanți în aceste proiecte de cercetare. Informații suplimentare despre laboratoarele și proiectele de cercetare din cadrul facultății găsiți la adresa https://instalatii.utcluj.ro/admitere-2/admitere-licenta.html.

Pentru mai multe informații despre rezultatele obținute în cadrul proiectului de cercetare Epurarea apelor uzate utilizând procedee sustenabile net zero carbon (EnZeroC) ne puteți contacta la adresa de email Muresan.Dan@ insta.utcluj.ro.