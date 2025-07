Fight for Animals îi ajută şi pe proprietarii de animale

Organizaţia Fight for Animals Baia Mare încearcă să îi ajute pe proprietarii de animale cât de mult pot.

În campania lor de sterilizări gratuite de luna aceasta au întâlnit două cazuri destul de grave, în care, pe lângă operația de sterilizare, a trebuit şi intervenit de urgență.

”Unul dintre cazuri este cel al unei cățelușe, găsite pe stradă, abandonată, care urmează să fie adoptată. Ne-am bucurat foarte mult că și-a găsit o familie, iar pe lângă faptul că ne-am ocupat noi de sterilizarea și microciparea ei, cățelușa prezenta o tumoră (aparent benignă) subcapsulară pe șold, care în timp i-ar fi distrus musculatura toraco-lombară. Toate intervențiile au fost realizate cu succes, iar cățelușa are deja un nume: Bella. Avem grijă de ea în perioada postoperatorie, iar după aceea Bella va pleca direct la noua sa familie, în Cavnic, de unde a și fost găsită” – au explicat cei de la Fight for Animals Baia Mare.