O săptămână de foc. Lăsaţi temperaturile…

În aceste zile se decide Puterea dacă face treabă sau nu. Dacă se ţine de ce are de făcut, de ce a promis sau nu. Se poate înmuia la ameninţările sindicatelor. Ale grevelor. Ale politicienilor din fundal care ameninţă, fac aluzii, gem. Încă o dată o spunem: beneficiile cele mari nu sunt la profesor, funcţionar, student, viceprimar. Sunt acolo, la cei ce întorc 10% la partid. Va fi determinare pentru aşa ceva?

Cică după Ciolacul cel de ridică niznai din umeri că nu există dezastrul, au rămas 1,3 milioane de bugetari cu salarii majorate cu 11,3% faţă de 2024. Aşa se face că acum, din păcate, guvernanţii au de tăiat la sânge. Se uită şi la investiţii, unde teoretic nu trebuia să se atingă. Însă da, vorba lui Bolojan, „N-avem echipă, dar ne facem stadion?” Să nu începem să exemplificăm de prin Maramureş, da? Că avem. Şi urmau bazine de înot. Şi se mai reabilitează şcoli fără elevi, închise de un deceniu. Tot la noi. Dar problema e mult mai adâncă, sistemică. Şi e definită perfect de apariţia unui legendar Vio Hrebenciuc, condamnat definitiv pentru corupţie, etern ”fixer” de partid, în echipa României la Expo Osaka 2025. A vrut omul să vadă Osaka noaptea, ce?

Aici e problema, mai adânc. Aşa ajungem la anunţarea suspendării licitaţiilor pe o perioadă de 6 luni, până vedem unde sângerează Statul cu bani. Aşa ajungem la tăierea sporurilor. Da, tinerii au dreptate, nu la ei şi la bursele lor e baiu’. Singura vină aici o poartă ministrul David, de bună-credinţă, care s-a grăbit să facă treabă bună. Nu a stat să rumege, să vadă ce, cum și cât fac alţii, s-a pus să facă ordine la el. Doamna de la Mediu la fel. E vorba nu de exces de zel, cât de lipsă de diplomaţie politică. Toate astea erau de făcut. Poate nu în ordinea asta. Poate în alta. Dar aţi prins ideea.

Discutabilă şi negociabilă este cererea aceea de solidaritate. Solidari, ok. Dar cu cine? Cu liderul de sindicat care are pensie de 160.000 lei/an, salariu la stat de 246.000 lei/an, încă 43.000 lei dintr-un consiliuţ mic de administraţie, plus 63.000 lei de la sindicat. Bugăt? Nuuuu. Mai are slujbă la privat de 119.000 euro/an. Îndeajuns? NU. E şi într-un consiliu la ANRE. Situație prezentată de Valeriu Nicolae, cu nume şi prenume şi apartenenţa de partid. Pensionar serios, cu familie mare. Dar ne mai arată şi un liberal tânăr, cu soţie, care ”bagă în casă” 30.000 de euro pe lună de la ANRE şi Transelectrica. Numai că, în realitate, chiar şi beneficiile cele mici se adună, spun analiştii fiscali.

”Au explodat cheltuielile cu salariile și pensiile: în primul caz creșterea este de 24%, în al doilea de 17,2%. Toate astea au condus la o creștere a deficitului bugetar cu aproape 70% față de 2023, ponderea acestuia în PIB crescând de la 5,68% la 8,65%. beneficiarii reali ai derapajului bugetar au fost aproximativ 4,7 milioane de pensionari de asigurări sociale, aproximativ 200.000 de pensionari speciali (armată, poliție, magistrați, diplomați, Curtea de Conturi, navigatori aerieni etc – aici trebuie știut că aproximativ 190.000 sunt militari și polițiști și 11.637 ceilalți – și 1,3 milioane de salariați din sistemul bugetar”.

Constatate de economistul Victor Giosan, citat de Hotnews, cel ce a lucrat în programe de consultanță ale UE, USAID, DfID, Banca Mondială, Consiliul Europei și UNDP. Din 2018 este consilier de nivel înalt al Uniunii Europene pe lângă guvernul Republicii Moldova în domeniul reformei administrației publice.

Revenim şi spunem: zilele acestea vedem dacă Guvernul este în stare să facă ordine sau eşuează lamentabil. Spre deliciul opoziţiei care ar dansa. Plus că ar zbura spre 70% la următoarele alegeri. Dar ce să vezi. Judecătorii şi procurorii nu sunt de acord cu ”reforma Bolojan”.

Nu contează că avem deja 4 din spitalele regionale care SIGUR nu se mai fac cu bani PNRR. Din cauza dezmăţului. Vor dispărea o mulţime de viceprimari, cu conflictele aferente. Vor cu toţii reformă, ba chiar au votat pentru ea, dar să nu se schimbe nimic!, sau concret, citat via Farfuridi al legendarului nemuritor I.L. Caragiale: ”Din două una, daţi-mi voie: ori să se revizuiască, primesc! Dar să nu se schimbe nimica; ori să nu se revizuiască, primesc! Dar atunci să se schimbe pe ici pe colo, şi anume în punctele… esenţiale”. Atât!