Deşi nu a fost premiantă în timpul liceului, Iulia Maria Baciu a obţinut media 10 la Bacalaureat (I)

Iulia Maria Baciu este absolventă a Colegiului Naţional “Gheorghe Şincai” din Baia Mare, specializarea matematică-informatică, intensiv engleză. Este tânăra care alături de colega sa, Miruna Avram, de la Colegiul Naţional “Vasile Lucaciu”, a reuşit să obţină note de 10 pe toată linia, la bacalaureat.

Mărturiseşte că nu se aştepta la media 10, deşi a obţinut note peste 9 şi la simularea bacalaureatului. Interesant este că mama ei a avut încă dinainte de susţinerea examenului convingerea că Iulia va obţine 10 la examenul maturităţii. Iar viziunea mamei s-a adeverit. Aşa că, acum se poate mândri că e o mamă de 10.

Dacă la începutul liceului era o fată timidă, care avea emoţii să îşi citească propria compunere în faţa clasei, Iulia a învăţat pe parcurs să îşi scoată la suprafaţă calităţile oratorice şi talentul de a se implica în dezbateri. Timp de un an a fost preşedinte al Clubului de Dezbateri, organizat în Colegiul Naţional “Gheorghe Şincai”. Dezinvoltă şi cu un foarte mare elan tineresc, Iulia Baciu se pregăteşte acum pentru admitere la Facultatea de Inginerie Chimică din Timişoara. Se declară pasionată de chimie organică şi este decisă să rămână în ţară, precizând că nu o atrage deloc mirajul străinătăţii.

“După ce am terminat cu proba scrisă la limba română, nu am mai avut niciun stres”

R: Cum a fost momentul în care ai aflat rezultatul de la bacalaureat?

I.M.B.: Eu eram singură acasă. Mama era plecată, bunicii erau plecaţi. Am zis că rămân acasă, voi da telefoane, să îi anunţ pe toţi ce note am luat. Pe la 11.15 a căzut site-ul Bacalaureatului. I-am întrebat pe colegi ce facem, dacă mergem la liceu să vedem rezultatele. Am mers la liceu. Am ajuns cam cu 20 de minute înainte. M-am întâlnit cu doamna profesoară de chimie care m-a şi pregătit pentru bacalaureat, m-a pregătit din clasa a VII-a. M-a rugat să o ajut cu ceva şi apoi să vedem împreună rezultatele. Am mers la ea la cabinet, la un moment dat vine un coleg şi spune: s-au afişat rezultatele. Doamna profesoară deschide calculatorul, introduce un cod, prima dată îi arată că e codul inactiv. Am văzut că era introdus greşit codul. L-am reintrodus şi a apărut la matematică, chimie, nota 10. Când am dat şi la limba română am văzut că e tot nota 10. Stăteam şi mă uitam, nu am perceput inițial rezultatul, dar doamna profesoara s-a bucurat mult, a ieşit pe holul liceului şi a strigat: Iulia a luat 10. Parcă nu îmi venea să cred. Abia după ce m-am uitat şi pe telefon mi-am dat seama că e rezultatul real şi m-am bucurat. Într-o oarecare măsură mă aşteptam la rezultat. Eu în simulări am luat note destul de mari. Mă gândeam dacă voi lua note la fel de mari. La chimie mă aşteptam să iau nota 10 pentru că vreau să urmez domeniul acesta mai departe. La limba română ştiam că e foarte subiectiv, depinde mult de profesorii corectori. Nu mă gândeam la 10 la română, în nicio altă ipostază. La matematică m-am pregătit foarte mult, dar nu mă aşteptam la 10. A fost muncă, dar cred că a fost şi un pic de noroc, mai ales la română.

R: Cât de mult te-ai pregătit pentru bacalaureat?

I.M.B.: La matematică m-am pregătit foarte puţin în particular, la chimie m-am pregătit mult. Iar la limba română nu am făcut deloc pregătire în particular.

R: Cum ţi s-au părut subiectele?

I.M.B.: La proba de română m-a speriat puţin caracterizarea. La subiectul 3 era caractarizare de personaj într-un text narativ scris de Ion Creangă sau Ioan Slavici. Nu mă aşteptam deloc la caracterizare. Eu mi-am învăţat toate operele, toate poeziile, dar caracterizările nu le-am aprofundat. M-am speriat puţin. Iniţial nu ştiam la cine să fac caracterizare. În cele din urmă l-am ales pe Ghiţă din Moara cu noroc şi cred că a fost o alegere foarte bună. Ştiam mult mai multe despre el. În rest, subiectul la română mi s-a părut accesibil, puţin eseul argumentativ mi s-a părut o topică ciudată de abordat, ne-au spus să argumentăm dacă înfăţişarea ajută la succesul omului. Mie mi se pare că e cu dus şi întors. Dacă eşti profesor nu te ajută înfăţişarea în mod special, dacă eşti model te ajută. În rest, la română, per total a fost ok. La matematică mi s-au părut foarte uşoare subiectele pentru M1, cumva au semănat cu cele de anul trecut, iar la chimie a fost un subiect de examen obişnuit: nici greu, nici uşor. Eu după ce am terminat cu proba de română nu am mai avut niciun stres. Eu sunt mai mult pe partea reală, a ştiinţei, mi-a fost mai greu să mă pregătesc la română.

R: Cât de potrivită e varianta în care probele orale de la bacalaureat să se desfăşoare în timpul şcolii, iar cele scrise la finalul liceului?

I.M.B.: Am văzut şi acum că am dat bacalaureatul la început de iunie, e foarte cald. Ştim cu toţii că la bacalaureat trebuie să avem o anumită ţinută. E foarte greu să te concentrezi pe căldură. E puţin ciudat totuşi că am început bacalaureatul în ianuarie şi l-am terminat în iunie. Probele orale nu sunt atât de dificile şi nu reprezintă un stres real pentru elevi. Nu cred că are aşa mare relevanţă. Probleme mai mari au fost cu elevii care nu au dat bacalaureatul şi au fost nevoiţi să urmeze cursurile online, a fost puţin mai complicat pentru cei care au avut cursuri şcolare. Pentru noi nu a fost aşa un impediment, din contră, e bine că avem o lună în plus de vacanţă.

“Mă uit în urmă şi îmi dau seama că m-a format foarte mult liceul acesta…”

R: Cei 4 ani de liceu cum ţi s-au părut?

I.M.B.: Au fost ani plini şi frumoşi, deja îmi e dor de ei. Pentru mine, Colegiul Naţional Gheorghe Şincai a fost un mare capitol din viaţa mea, mai ales că am fost acolo din clasa a V-a. Nu pot să cred că s-a terminat. Am aşteptat foarte mult timp să merg la facultate, să fiu mai independentă. Dar mă uit în urmă şi îmi dau seama că m-a format foarte mult liceul acesta, şi-a pus amprenta pe mine şi caracterul meu, am avut o mare şansă să fiu într-un colegiu unde colectivele sunt frumoase, ne-am înţeles bine între noi, elevii. Şi profesorii sunt implicaţi, poţi să vorbeşti cu ei şi în afara orelor de curs, te sprijină. Primul exemplu e clubul de dezbateri. Avem mulţi profesori care s-au implicat în acest club, fără să primească nimic în schimb. S-au implicat pentru noi, au văzut că vrem să facem ceva.

R: Dacă ar fi după tine, ce ai schimba în sistemul de învăţământ?

I.M.B.: Foarte multe. Asta a fost frustrarea mea. Eu după ce am ajuns la matematică-informatică, la un profil real, la un colegiu axat în special pe specializări reale, făceam psihologie, istorie, geografie. Înţeleg că e nevoie de cultură generală, dar mi s-a părut că noi, cei de la matematică-informatică, le făceam pe toate. Sunt diferenţiate doar parţial profilurile. De exemplu, cei de la profil uman nu mai studiază matematică, fizică, chimie, în clasa a XI-a. Noi le facem pe toate până la final. Poate ar fi bine să se pună mai mult accent pe cunoştinţe, nu pe note. E o problemă foarte mare, mai ales că notele din liceu nu te ajută cu nimic. Dacă în clasa a VIII-a, când am dat examen, notele din gimnaziu erau 20% din media de admitere, la liceu nu au mai contat deloc notele. Eu în cei patru ani de liceu, în clasele a IX-a şi a X-a am avut menţiune, dar în clasele a XI-a şi a XII-a nu am avut premiu. Nici în clasele V-VIII nu am avut premii. Asta pentru că nu mi-am fixat niciodată ca scop să obţin premiul I, eu m-am axat pe pasiunile mele, pe ceea ce m-am gândit că vreau să urmez în viitor, tot timpul am avut şi activităţi extraşcolare. Dar sunt un caz particular. Foarte multă lume se axează pe note şi toată ideea aceasta de premii. Eu cred că mai mult ar trebui să ne axăm pe ceea ce ştim, ce vrem să facem mai departe, ce domeniu vrem să aprofundăm. (va urma)