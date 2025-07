În ce stadiu sunt lucrările la viitorul pod peste Săsar?

Administraţia publică locală a făcut o vizită la şantierul viitorului pod tehnologic peste râul Săsar, care urmează a înlocui vechiul pod surpat în urmă cu puţină vreme. Lucrările sunt în plină desfăşurare, însă surprizele nu au întârziat să apară.

Planurile iniţiale au fost date puţin peste cap după începerea efectivă a lucrărilor, din cauza consistenţei terenului care nu a fost exact cum a prevăzut constructorul.

Însă totul s-a rezolvat.

”Am făcut o vizită pe şantierul unde se pregăteşte terenul şi fundaţia pentru podul tehnologic peste râul Săsar. Lucrările avansează foarte bine, chiar dacă datele tehnice, oarecum, s-au mai schimbat între timp. Dacă la început trebuia să săpăm undeva la 4 metri pentru partea de fundaţie, am ajuns să săpăm cu 4 metri în plus într-o parte şi în cealaltă cu un metru şi jumătate mai mult, însă deja pe partea stângă avem elevaţia pregătită, fundaţia fiind finalizată. Pe acea parte de elevaţie se va monta practic podul. La fel se va întâmpla şi pe partea dreaptă unde se cofrează în momentul de faţă, fundaţia este turnată, iar apoi facem elevaţia peste care va veni construcţia propriu-zisă, inclusiv cu culeele necesare pentru partea de fundaţie. În rest se mai execută şi alte lucrări de consolidare a malurilor, pentru a fi totul pus în siguranţă. Inclusiv partea de albie a fost puţin regularizată şi s-a pietruit. Deci lucrările sunt în toi şi sper să fie realizate în termen, aşa cum am promis cu toţii. În toată această perioadă se lucrează şi la finalizarea operaţiunilor pentru aducerea podului. Cred că deja e semnat contractul pentru încărcarea podului tehnologic, care trebuie să sosească din Polonia, iar apoi urmează montarea lui” – a spus primarul Doru Dăncuş.