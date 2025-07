4 sportivi ai Academiei de Şah Maramureş, la concursul de şah rapid de la Neptun

Programul Național Educaţie prin Şah, aflat sub tutela Ministerului Educației și Cercetării, dar și a Federației Române de Șah, promovează dezvoltarea holistică a elevilor, folosirea acestui minunat joc inteligent pentru a dezvolta un întreg spectru de componente psiho-sociale.

Prin intermediul celor peste 3.350 de cadre didactice instruite, șahul a deschis noi orizonturi pentru un număr de aproximativ 155.000 copii din ciclul primar de învățământ.

Atât din dorința de a dezvolta și latura concurențială, dar și ca un pas către șahul ca sport de performanță, partea educațională a șahului a fost completată de participarea la competiții a celor mai merituoși tineri.

Sâmbătă, 28 iunie, Hotelul Agora din Neptun a găzduit concursul de șah rapid Educație prin șah – Școala Marilor Maeștri. 4 dintre participanții la cantonament, Viktor Szabo, Eric Fodor, Matei Liga (toți 9 ani) și Aris Guo (13 ani), și-au prelungit sejurul și au încercat să aplice deja câteva dintre noțiunile însușite în zilele premergătoare.

În grupa copiilor sub 10 ani, Viktor a avut o evoluție impresionantă, câștigând toate partidele și depășind câțiva sportivi bine cotați la nivel național. “Jocul său capătă din ce în ce mai multă consistență, iar când joacă dezinvolt, se exprimă mult mai bine”, informează oficialii Academiei de Şah Maramureş.

“Eric are tendința de a gândi ceva mai mult, să verifice fiecare mutare, obicei care poate fi nociv în concursurile de șah rapid și blitz”, este analiza celor de la Academia de Şah Maramureş vizavi de prestaţia lui Eric Fodor. El a încheiat pe locul 5, însă cu o mai mare consistență și fluiditate a mutărilor, creșterea din antrenamente va fi vizibilă și în punctajul Elo.

Al doilea clasat, fiind învins doar de Viktor, a fost un bun prieten al comunității noastre, Matei Liga. Mai mult, chiar de acum, el va reprezenta, prin dublă legitimare, atât Vados Arad, cât și Academia de Șah Maramureș. El a avut o primă jumătate de an excelentă, exprimată printr-o creștere substanțială la Elo, o reflectare a pasiunii și seriozității cu care privește șahul.

În grupa celor sub 16 ani, practic lupta pentru supremație s-a dat între doi buni prieteni, Aris Guo și Andrei Frent, meciul direct asigurând victoria sportivului legitimat la Atlas Șah.

”Comportamentul foarte bun al lui Aris de la acest cantonament, aprecierile lectorilor ne dau speranțe că aceste frumoase calități vor fi transpuse și în timpul concursurilor”, mai precizează reprezentanţii academiei maramureşene.

“Un cantonament și un concurs impecabile, Roxana Firaru, Mădălina Lejean și Alin Berescu reușind să-i convingă pe cei prezenți să-și dorească participarea și la ediția viitoare”, au conchis oficialii clubului de şah maramureşean.