Guvernul a anunțat măsurile de reducere a deficitului bugetar

• vom avea doar două cote de TVA, de 11% și 21% • pensiile și salariile din sectorul public vor rămâne plafonate în 2026 • CASS pentru pensiile de peste 3.000 lei • creșterea normei didactice pentru profesori de la 16 la 18 ore pe săptămână

Miercuri, prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat un pachet de corectare a bugetului deficitar al României. Pentru a face aceste rectificări de scădere a deficitului, premierul a anunțat că vor fi adoptate 3 pachete de măsuri. Primul va fi adoptat în câteva zile, al doilea la sfârșitul lunii iulie și al treilea în toamnă.

Intenția Guvernului este de a-și angaja răspunderea în Parlament, chiar în această lună, pentru actul normativ care va introduce noile creșteri de taxe. Până la sfârșitul lunii iulie, Guvernul va veni cu completări care țin de pensiile speciale, reforma companiilor de stat, reducerea subvențiilor, reanalizarea sporurilor aplicate în cascadă etc.

Măsuri care se vor aplica din 1 august

– Creșterea cotei standard de TVA de la 19% la 21%

– Creșterea cotei reduse de TVA de la 9% la 11% se va aplica pentru: medicamente de uz uman și veterinar, alimente, inclusiv băuturi, destinate consumului uman și animal, apă pentru irigații, îngrășă­minte și pesticide, servicii de alimentare cu apă și de canalizare.

– Creșterea cotei reduse de TVA de la 5% la 11% se va aplica pentru: energie termică în sezonul rece – pentru anumite categorii de consumatori; lemne de foc; servicii care permit accesul la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură și arheologice, grădini zoologice și botanice; manuale școlare, cărți, ziare și reviste, în format fizic și/sau electronic.

– Creșterea cotei de TVA de la 9% la 21% se va aplica pentru: servicii de cazare în sectorul hotelier sau sectoare similare; Servicii de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice și a băuturilor nealcoolice; Locuințe ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite; Livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură și alte sisteme de încălzire de înaltă eficiență; Servicii care permit accesul la târguri sau la evenimente sportive.

– Creșterea accizelor la: Produse energetice și electricitate; Alcool și băuturi alcoolice; Tutun prelucrat; Produse cu conținut ridicat de zahăr.

– Contribuții de asigurări de sănătate pentru toate categoriile de pensionari, aplicabilă doar părții din pensie care depășește 3.000 lei pe lună.

– Majorarea cotei impozitului suplimentar pe sectorul bancar de la 2% la 4% din cifra de afaceri.

– Zilele suplimentare de concediu – tăiate până la finalul anului 2026.

– Majorarea taxei de autorizare pentru jocurile de noroc online (de la 21% la 25%), pentru aparatele de tip „slot machine” (de la 5.300 euro la 5.800 euro/an), a taxei pe viciu pentru sloturi (de la 500 euro la 1.000 euro), a taxei de autorizare pentru pariuri în cotă fixă (de la 21% la 23%) și a cotei pentru aparatele operate de Loteria Națională de la 4,5% la 12%.

– Reducerea sporurilor (ex. condiții vătămătoare, fonduri UE, stimulente) – Reducerea plafonului sporului pentru condiții periculoase de la 1.500 la 300 lei/lună.

– Reducerea sporului pentru fonduri europene de la 50% la 35% din salariul de bază și plafonarea altor stimulente la maximum 30% din salariul de bază.

Măsuri în educație (burse, consolidare elevi, normă didactică mărită)

Începând cu anul școlar 2025-2026, se vor implementa următoarele măsuri: ajustarea normei didactice printr-o creștere medie de 10% (de la 16 la 18 ore pe săptămână) restructurarea programului de burse pentru studenți, revenind la criteriile și nivelurile din anul școlar 2022-2023 (cu excepția burselor sociale); creșterea numărului mediu de elevi pe clasă.

Măsuri CNAS (co-asigurați, concedii medicale)

După tăierea sporurilor salariale cca. 30% din personalul diferitelor departamente se va reduce.

– Se propune introducerea contribuției obligatorii de asigurări de sănătate pentru persoanele co-asigurate și ajustarea procentelor de compensare pentru concediile medicale în funcție de durata lor (55% până la 7 zile, 65% pentru 8-14 zile, 75% pentru peste 15 zile).

Măsuri de eficientizare pentru autoritățile publice locale

Se propun reforme structurale pentru autoritățile publice locale: reducerea normativelor de personal în funcție de populație, actualizarea formulei de egalizare bugetară pentru a încuraja colectarea veniturilor proprii, introducerea de condiționalități bazate pe performanță (ex. legarea transferurilor de rata de colectare a taxelor locale și cofinanțarea obligatorie a investițiilor naționale).

Reforma companiilor

de stat (subvenții, contracte comerciale)

Măsurile includ: reducerea treptată a subvențiilor bugetare, în special pentru companiile cu pierderi; reducerea cheltuielilor operaționale ineficiente prin restructurarea activităților neprofitabile; continuarea profesionalizării guvernanței corporative; transparență sporită a operațiunilor comerciale și maximizarea profiturilor și a dividendelor plătite la bugetul de stat.

Reforma instituțiilor publice autofinanțate

Se propun măsuri pentru a spori disciplina fiscală: o supraveghere bugetară mai strictă; raționalizarea și reducerea cheltuielilor operaționale curente; reorganizarea și regionalizarea structurilor teritoriale; reducerea personalului TESA și externalizarea func­țiilor de suport; restricții privind creșterile salariale în instituțiile cu niveluri salariale nejustificat de mari. Reducerea investițiilor publice

Se propun măsuri precum: transferul proiectelor de investiții eligibile din PNRR de la componenta de împrumut la cea de grant; finalizarea revizuirii componentei de împrumut a PNRR; restructurarea programelor naționale de investiții; introducerea cofinanțării obligatorii de către autoritățile publice locale; și actualizarea cadrului legal pentru evaluarea și selecția investițiilor.

Din 2026

– Cota de impozitare a veniturilor din dividende va fi majorată de la nivelul actual de 10% la 16%, atât pentru persoane fizice, cât și juridice, rezidente sau nerezidente.

– Impozitarea proprietăților pentru persoanele fizice se va baza pe valoarea de piață a activelor imobiliare.

– Guvernul va implementa o reformă a fiscalității verzi în sectorul transporturilor. Măsura cheie constă în introducerea TollRo, un nou sistem electronic de taxare care va înlocui actuala rovinietă pentru vehiculele de transport marfă cu o masă maximă autorizată de peste 3,5 tone. Rovinieta va crește de la 28 euro la 50 euro.

– Redevențele vor fi revizuite și actualizate, în special la expirarea contractelor actuale, pe baza indicelui de inflație. În plus, se vor implementa măsuri pentru a spori valoarea activelor deținute de stat.

– Se va aplica o înghețare generală a salariilor în întregul sector al administrației publice. Simultan, se va aplica o înghețare a tuturor drepturilor de asistență socială, inclusiv a tuturor categoriilor de pensii publice (atât contributive, cât și necontributive), indemnizații și alte beneficii sociale, care vor rămâne la nivelurile de plată din anul 2025.

– Se inițiază procesul de reorganizare a ministerelor, a instituțiilor subordonate și a structurilor descentralizate care va include consolidarea entităților cu responsabilități similare, regionalizarea func­țiilor administrative și reducerea numărului de organisme descentralizate.

– Se propune o restructurare a politicii privind voucherele de vacanță, acestea urmând a fi acordate exclusiv angajaților din sectorul public cu venituri lunare brute de până la 6.000 lei. Utilizarea voucherelor va fi restricționată la perioada de extrasezon (în afara intervalului iunie-august).