Iulie – luna cu multe manifestări la Centrul Cultural-Educaţional START Târgu Lăpuş

Luna iulie vine cu bucurii la Asociaţia Culturală Sub Stejar.

„Deschidem oficial Centrul Cultural-Educațional START din Târgu Lăpuș, anunțăm noii membri ai echipei Sub Stejar și vă invităm la un program cultural plin cu teatru, ateliere de creație, film, jocuri, sănătate, marea paradă a copiilor – ediția III și multă, multă inspirație: pentru copii, adolescenți și adulți deopotrivă” – anunţă organizatorii.

Calendar de iulie Sub Stejar

10 iulie, ora 18 – Atelier de Teatru în aer liber: pentru copii cu vârste între 10 și 14 ani, susținut de Asociația Cultură’n Șură; Florentina Năstase (actriță la Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești) și Mircea Gligor (actor la Teatrul Municipal Baia Mare) îi vor ghida pe participanți prin exerciții specifice artei actorului: dicție, improvizație, mișcare scenică – toate într-o atmosferă plină de bună dispoziție.

10 iulie, ora 21 – Spectacol de teatru în aer liber. „Schimbăm perdelele”, în regia lui Victor Olăhuț, interpretat de actorii Florentina Năstase şi Mircea Gligor, face parte din proiectul „Arta în vatra satelor” (proiect câștigător AFCN). Spectacolul se adresează adulților, dar sunt bineveniți și copiii curioși și răbdători.

15 iulie, ora 17 – Centrul Cultural-Educaţional START – deschidere oficială. „Inaugurăm noul centru de creație dedicat tinerilor (str. Eroilor nr. 8, etaj 1) cu o întâlnire de strategie și dialog cultural-educațional alături de autorități, instituții de învățământ, sponsori și parteneri. Tot acum anunțăm și extinderea echipei Sub Stejar!”, precizează membrii asociației.

16-28 iulie – Ateliere de creaţie pentru parada copiilor. Timp de două săptămâni, copiii (+8 ani) sunt invitați alături de artiști profesioniști la crearea unor elemente teatrale spectaculoase pentru marea paradă: costume stradale pline de culoare, păpuși uriașe, personaje fantastice inspirate din poveștile, legendele, baladele și miturile transmise din vorbă în vorbă de bunici, culese chiar din Țara Lăpușului.

18 iulie, ora 16 – Micii eroi ai protecţiei solare.

„Un atelier interactiv pentru preșcolari și pă­rinți, unde învățăm împreună cum să ne protejăm corect pielea în zilele însorite”, informează cei de la Sub Stejar. Activitate concepută și coordonată de Ioana Szasz, medic dermatolog, în parteneriat cu Grădinița cu Program Prelungit Târgu Lăpuș.

22 iulie, ora 18 – Seară de jocuri – Board Games Time.

„Vă invităm la o seară de socializare, râs și competiție prietenoasă în jurul jocurilor de societate. Una e să te joci cu prietenii acasă, alta e să ai zeci de jocuri la dispoziție și o comunitate întreagă de jucători!”, formulează propunerea cei de la Sub Stejar.

25 iulie, ora 19 – Seară de film pentru adolescenţi. Inaugurarea micului cinema Start se face cu un film fain de tot și popcorn la discreție!

„Ne dorim să cunoaștem mai bine adolescenții din Târgu Lăpuș și să le oferim un spațiu de relaxare, socializare și cultură. Aceasta e seara lor!”, subliniază organizatorii.

29 iulie, ora 17 – Parada Copiilor – Ediţia III. O zi în familie, dedicată creativității și libertății de exprimare – de la mic la mare!

„Traversăm și colorăm orașul împreună cu copii, părinți, prieteni din Târgu Lăpuș și din cele 13 sate aparținătoare”, menționează organizatorii.

Tema acestei ediții este „Țara Lăpușului prinde viață”.

Toate activitățile sunt GRATUITE, susținute de Asociația Culturală Sub Stejar și partenerii ei. Accesul se face pe bază de rezervare, în limita locurilor disponibile.