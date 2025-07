Maramureșul e destul de subțire • Înflorește turismul, probabil, doar că nu la noi

În timp ce Veneția a boicotat nunta lui Bezos, în timp ce în Barcelona și-n alte locuri sunt stropiți turiștii în batjocură și ca protest cu pistoale cu apă, noi suntem mândri de „potențialul nostru turistic”. Cu-atâta rămânem, cu potențialul. În dimineața zilei de 1 iulie, la cafeaua de dimineață, auzeam la Tv cum cresc prețurile pe litoral, la fotolii, la cazare, la tot. Și ne-am dat seama că suntem în plin sezon turistic.

Am pornit la drum și am luat la rând câteva din atracțiile Maramureșului. Din „locurile cu potențial turistic”, nu? Marți, 1 iulie, da? Cavnic. Nici urmă de turiști. Semn că deși s-a tot vorbit de generarea unei oferte de vară, încă nu s-a întâmplat. Niciun semn de turism și de turiști, prin curți de pensiuni pauză. Deși una dintre parcările de la pârtii dădea, ironic, mesaj electronic c-ar fi plină… Trecem Gutâiul și intrăm în Breb, perla rustică a Maramureșului. Da, panouri cu oferte, artizanat și horincă scoase la drum. Turiști însă nu. Or fi dormind… dar nu erau, ca să fim sinceri. În Ocna Șugatag erau ceva urme de turiști, poate rămași din weekend. Altfel, ștrandul gol, cu 2-3 oameni. Nici la pensiuni nu era mare zarvă. Așa că ne-am îndreptat spre Sighetu Marmației, un oraș care chiar are ce oferi, de la centrul acela cu parfum de secol 19, la muzeele îngrijite. Turiști vizibil în oraș, nu. Dar vești bune, în sfârșit.

Directorul Petru Iuga caută în computer și ne explică: „Ponderea mai mare e iulie-august la noi. De obicei, în luna august avem și 30.000 de vizitatori! Da, sunt de-ai noștri reveniți acasă care fac un tur al Maramureșului. Acum avem grupuri în general din zona turismului ecumenic. Nu, evreii care vin aici constant nu prea vin la muzeu, par a fi nemulțumiți că drama lor nu e reprezentată cât ar dori. Dar pe ansamblu, să știți că până acum, anul acesta stăm mai bine ca-n anteriorul. Stați să calculez. Avem 48.359 turiști anul acesta, până acum. Anul trecut am avut 32.000 la acest moment. Iar ca an etalon, trebuie să dau 2019 când am avut un maxim, peste 162.000 de turiști vizitatori ai Memorialului Durerii”.

O veste bună. Doar că nu-i găsim reverberația, ecoul, în județ. Am revenit intrând pe Valea Izei. În afara câtorva autocare cu turiști spre Bârsana, cu ținta spre Bucovina, ne-am mai intersectat cu motocicliști. Da, e adevărat, turiști sunt în weekend la Ocna Șugatag. La fel cum sunt și la Vișeu, la Mocăniță, ori la Borșa, în munți. Dar în rest, ziua de 1 iulie ne-a dezumflat teribil, spre deosebire de rapoartele oficiale triumfătoare, ba și în ciuda „eforturilor” de a face standuri la târguri de turism, cu costume populare și câte un meșter. Avem potențialul și atât.