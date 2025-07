PAMFLET ☺ Sinecura bat-o gura

Nu e nici prima, nici ultima sinecură de Maramureș cât că urlă a evidență și e nou-nouță. Un politician nu foarte mare de pe la noi, să-i zicem… nu știu, M., a devenit membru în consilii de administrație recent, la Nuclearelectrica și la Electrica Furnizare. Experiență? Cum să nu aibă? Înainte, vreme de 3 luni, a fost în CA la fabrica de prelucrare a uraniului. Atât. În rest, și-a văzut de ale lui, cu o pauză când a mai fost în poziție de gen, director de corp de control la ANF. Pe țară. Pagina lui de Fb arată că era foarte, da’ foarte împotriva actualei conduceri a țării, a votat și a sugerat să se voteze împotriva actualului președinte, pe care îl consideră…murdar. Curat murdar, brusc. Eppur si muove!!

Box populi

„Ați făcut țara praf cu Ciulacu vostru cu tot ?! Acuma ce e de făcut să nu se prindă lumea de dezastrul lăsat de P… împreună cu P…?! Ați distrus generații și îmi e greu să înțeleg cum puteți defila încă”

„Vam rugat să interpelări unde este coiful și stabilitatea noastră de ce domnule senator nu discutați eliminare pensiilor speciale și a salariilor nesimțite de la CCR și justiție, pentru asta vam votat dl…. nu pentru inbogatiri nesimțite”

„Îmi pare rău v-am votat! Nu aveți nici o idee despre ce vorbiți, nu are nici o legătură una cu alta”

Booorn in the UUUSAAAAA…

Zice un parlamentar de-al nostru, cu pozele aferente: „SUA rămân un simbol al democrației și libertății, iar Parteneriatul strategic este unul dintre pilonii principali ai securității României. Am răspuns cu bucurie invitației de a participa la recepția dedicată Zilei Naționale a Statelor Unite ale Americii. La mulți ani poporului american! La mulți ani, SUA!”

Long live, numa’ vezi că sunt peste 40 de români arestați în centrele ICE și urmează să fie expulzați din „simbolul libertății și al democrației”. Același centru care aruncă în aer economia mondială pentru ambițiile financiare ale unui bătrân afacerist veros. Nici tu/ Dvs/ Domnia Dvs/ Excelența Dvs nu crezi/ credeți ce scrieți acolo, dar vorba aia, dă bine să pui o poză de la Ambasada SUA din curte, tre’ să scrii ceva la ea…

Mesaj de dezinteres public

Încă nu a trecut peste. E tot candidat sau chiar președinte. Așa că aruncă cu ură și cuvinte.

„Trimiterea în judecată a lui C.G. arată CLAR fața dictatorială a acestui regim. Românii îi urăsc sincer, iar răspunsul lor e anularea și fraudarea alegerilor și arestarea „capilor”.

Cu rezerva că se zice „șef de cuib” , nu cap. Sau șef de familie, dacă e mai largă.

Hai serios. Serios?

„STOP tăierilor de pe Valea Vaserului. Începe lupta pentru protejarea unei comori! Am avut, astăzi, o întâlnire importantă cu ministrul Mediului, Diana Buzoianu, căreia i-am prezentat o propunere curajoasă și necesară: transferul administrării pădurilor din zona Valea Vaserului, inclusiv traseul pe care circulă Mocănița, de la Romsilva și domeniul statului către Consiliul Județean Maramureș. Îi mulțumesc doamnei ministru pentru deschidere și interesul real față de problemele de mediu din Maramureș… Am discutat despre pașii concreți ca această zonă unică a Maramureșului să fie declarată rezervație naturală, eliminând complet tăierile de lemn și oprind transportul de masă lemnoasă pe calea ferată. Totodată, am discutat despre provocările și oportunitățile reale pentru protejarea patrimoniului natural al județului nostru. Tema centrală a discuției a fost Valea Vaserului cu pădurile sale spectaculoase, dar și traseul pe care circulă Mocănița, o comoară turistică națională și internațională. Ne dorim ca această zonă să devină rezervație naturală pentru a fi salvată de tăierile masive de lemn și pentru ca niciun metru cub de lemn să nu mai fie transportat pe calea ferată. Este o măsură curajoasă, dar vitală. Avem o comoară turistică, dar riscăm să o pierdem dacă nu acționăm la timp. Spunem răspicat: STOP tăierilor ilegale și DA turismului sustenabil, pentru că Valea Vaserului merită să fie un exemplu de turism sustenabil, nu un câmp de luptă pentru mafii”.

Mișcați până la lacrimi. Cu mici excepții, când nu râdeam până la lacrimi.

1. Colaborarea cu USR-iștii dușmani e înduioșătoare.

2. Pădurile spectaculoase de pe Valea Vaserului sunt istorie.

3. Acolo se taie lemn din anii 1700, când s-au adus țipțeri care tăiau/ plantau/ tăiau/ plantau. Pentru că da, acesta e rostul pădurii plantate, unul economic.

4. Zona ESTE rezervație naturală, face parte din Parcul Național Munții Maramureșului, nu e niciun secret. Altă rezervație naturală, vreți să spuneți. De unde și comentariile oamenilor de mai jos, sigur, nu cele cu Felicitări/Doamne ajută/Fie ca lumina.

„Domnule …, nu știu dacă dumneavoastră sunteți informat, dar plutăritul pe Valea Vaserului, mai exact exploatarea forestieră, este cea care a pus bazele orașului Vișeu de Sus. Mocănița a apărut mult mai târziu și nu are nevoie de niciun fel de protecție, o duce foarte bine și are profit de milioane de lei anual. În schimb trebuie protejate pădurile și trebuie protejate întocmai de cei cărora le luați apărarea. Nu vă erijați într-un apărător al turismului, nici al faunei, florei sau pădurilor”.

Sau „Îmi pare rău v-am votat! Nu aveți nicio idee despre ce vorbiți, nu are nici o legătură una cu alta”. Sau chiar „Pe … îl felicită toate pup… ristele de la P…”. Scuze, dar asta v-ați căutat-o. Cu lumânarea.

Acest material este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Libertatea de exprimare a presei beneficiază, conform art. 255 Cod civil, de o protecție suplimentară, măsurile provizorii preconizate neputând opera împotriva jurnaliștilor decât în situații excepționale: prejudicii grave, atingerea dreptului la viață privată, evident nejustificată.