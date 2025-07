Străzi aflate în modernizare, la Sighetu Marmației

Primarul Vasile Moldovan ne spune că are în lucru, în modernizare, mai multe străzi: „Sunt 7 străzi în atenție, cu finanțare Saligny, din care 3 finalizate – Zimbrului, Pintea Viteazu și Barițiu și alte 4 sunt în lucru – Eroilor, Locul Târgului, Corbului și Zona Gării. În ultima amintită avem și contribuție locală, în zona Gării facem parcări și amenajări”.

Alte lucrări vizează extinderea rețelelor de gaz pe Valea Hotarului și amenajarea parcării de la Muzeul Satului. Dar și la o acțiune, disputată oarecum, de demolare garaje ilegale și depozite de lemne.

În ce privește po­dul cel nou spre Biserica Albă – Ucraina, el se va finaliza în octombrie, anul acesta, în schimb centura aferentă este „în aer”. Nu are finanțare și nici proceduri începute. Asta înseamnă că ceea ce se vede azi, în materie de trafic în Sighet, este zero față de ce urmează după ce se deschide punctul de trecere.