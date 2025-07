Avansează lucrările la Centrul de Zi pentru Persoanele cu Dizabilități din Poienile de sub Munte

DGASPC Maramureș anunță că lucrările de construcție a Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din comuna Poienile de sub Munte au ajuns la un stadiu fizic de realizare de 85%. Proiectul „Unitate pentru dizabilitate la Centrul de Zi Poienile de sub Munte” este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 13: Reforme sociale, și vizează dezvoltarea unui nou serviciu social destinat persoanelor adulte cu dizabilități din această zonă, precum și din localitățile învecinate.

„Recent, echipa de implementare a proiectului, împreună cu furnizorul de mobilier, a stabilit toate detaliile privind realizarea și amplasarea mobilierului necesar în cadrul noii clădiri, o etapă importantă în procesul de finalizare și punere în funcțiune a centrului. Construcția a fost realizată conform standardelor nZEB (near Zero Energy Building), ceea ce înseamnă un nivel ridicat de eficiență energetică, contribuind astfel la sustenabilitatea investiției pe termen lung. Centrul va putea deservi 30 de beneficiari pe zi și va oferi servicii specializate care vor contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități, prin activități de sprijin pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă. Scopul este facilitarea participării active a acestora atât pe piața muncii, cât și în viața socială a comunității”, spun oficialii instituției.

Prin acest proiect, DGASPC Maramureș continuă demersurile pentru dezvoltarea serviciilor sociale moderne, adaptate nevoilor persoanelor vulnerabile din județ, în acord cu principiile incluziunii sociale și ale egalității de șanse.