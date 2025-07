Bilanț la Teatrul Municipal Baia Mare • Premii importante și 14 premiere în stagiunea recent încheiată

Stagiunea 2024 / 2025 s-a încheiat, iar pentru echipa Teatrului Municipal Baia Mare a venit momentul bilanțului. 14 spectacole au avut premiera în această stagiune: 8 la secția Dramă, 5 la secția Revistă și unul la secția Păpuși. La începutul stagiunii, instituția a organizat cea de-a doua ediție a eXcentric Dance Teams International Festival, iar la final, cea de-a 31-a ediție a Festivalului Internațional de Artele Spectacolului ATELIER.

Ediția din 2024 a Festivalului eXcentric a avut în program spectacole cu artiști invitați din Franța, Maroc, Ungaria și România, dar și colocvii, lansări de carte, discuții cu publicul, workshopuri, proiecții de filme, expoziții, iar ATELIERUL a invitat artiști din Senegal, Belgia, Italia, Ungaria, Ucraina și România, organizând și colocvii, lansări de carte și reviste de teatru, expoziții, concerte, portrete în atelier etc.

Actorii secției Păpuși au susținut începând cu anul trecut, lunar, ateliere gratuite pentru micii spectatori. Momentele pline de joacă, improvizație și exercițiile teatrale i-au ajutat pe copii să descopere magia teatrului. Începând cu luna februarie a acestui an, teatrul a organizat cursuri gratuite de dans și de balet pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 10 ani, susținute de balerinele Alina Coteț și Loredana Maghear.

În stagiunea care s-a încheiat, Teatrul Municipal Baia Mare a fost co-organizator la trei importante festivaluri pentru tineret: Festivalul de Teatru Contemporan pentru Tineri ACTING, Festivalul APROAPE și Festivalul de Muzică Francofonă CHANTS, SONS SUR SCÈNE.

Spectacolul ȘANTIER, regia și dramaturgia Victor Olăhuț, s-a aflat în selecția Festivalului Internațional de Teatru Nou de la Arad, în luna august va participa la Stagiunea Estivală a Artelor Spectacolului de la Constanța, iar în luna octombrie a acestui an a fost invitat la Festivalul Național de Comedie de la Galați. La Festivalul Internațional New Wave de la Reșița, instituția a fost prezentă cu spectacolul OMUL PERNĂ de Martin McDonagh, regia Andrei Han, unde au primit două nominalizări (Andrei Han pentru Premiul de Regie și Alex Macavei pentru Actorie), iar stagiunea s-a încheiat cu participarea spectacolului MURMUR, concept și regie Roxana Florescu, la Festivalul Internațional de Teatru Turda.

Importante sunt și cele două premii câștigate la Gala Premiilor Uniunii Teatrale din România, care a avut loc la Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova: George Pop a câștigat Premiul UNITER pentru mișcarea scenică din spectacolul ȘANTIER, regia și dramaturgia Victor Olăhuț, iar Festivalul ATELIER a fost distins cu Premiul de Excelență „Ion Caramitru”, pentru cele 30 de ediții organizate.