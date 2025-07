Semnal de alarmă din partea motocicliștilor • „Cred că acesta e doar începutul accidentelor cu urșii de pe Transfăgărășan”

Tragedia de pe Transfăgărășan, unde un motociclist italian a fost atacat și omorât de o ursoaică, după ce s-a apropiat extrem de mult de animalul sălbatic, a stârnit numeroase controverse și discuții. Reprezentanții iubitorilor de adrenalină din Maramureș spun că traseul respectiv este „presărat” cu urși care „cerșesc” mâncare și de șoferi inconștienți care opresc să-i hrănească și să-și facă poze. În realitate, o plimbare cu motorul sau mașina pe Transfăgărășan nu este deloc plăcută, ci plină de pericole, doar că mulți nu văd asta.

„Și eu am trecut anul acesta Transfăgărășanul pe două roți, chiar dacă mi-a fost frică de urși. Am numărat 12 urși pe drum, dar sigur au fost mai mulți. Din păcate, la unii dintre ei erau oprite atât mașini, cât și motocicliști. La cei din urmă am strigat ironic, să se dea jos și să meargă să-i mângâie…. După ce am coborât de la baraj spre Argeș, era o ursoaică cu doi puiuți în drum, în stânga hău, iar în dreapta zid. Sunt obișnuiți să vină pe drum, din păcate, căci la asfalt primesc de mâncare și astfel cred că în curând vor fi toți urșii pe drumurile noastre. Traseul a fost foarte periculos. Consider acum că am supraviețuit, pentru că o tură moto pe Transfăgărășan, care ar trebui să fie doar plăcută, a devenit o adevărată aventură. Nu e chiar ușor să ocolești ursul și mașina cu grijă să nu vina ceva din sens opus…. Legat de tragedie nu pot să spun decât păcat, mare păcat! Și doar noi, oamenii, suntem de vină. Cred că acesta e doar începutul accidentelor cu urșii de pe Transfăgărășan”, este de părere Csabi Rusiczki, președintele clubului de motocicliști Rock N’Road Maramureș.

În urma tragediei, ursoaica a fost împușcată, lăsând în urmă trei pui orfani. Numeroși cetățeni s-au revoltat de felul în care a fost „rezolvat” cazul de autorități. Motociclistul inconștient a plătit cu viața gestul necugetat. Ursoaica a plătit același preț, pentru că și-a apărat puii.